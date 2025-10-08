龔明鑫：台積電最先進製程、最大產量根留 台灣廠還是最賺

美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分。經濟部長龔明鑫今天指出，比例上來講，不會有五五分的情況。他說，赴美投資主導權仍在台積電，台積電母公司、最先進製程及最大生產量，仍會落腳台灣，從過去經驗跟未來預期，「台灣的廠仍是最賺錢的」。

盧特尼克拋出五五分構想，遭主責赴美關稅談判的行政院副院長鄭麗君否認，稱「不會答應這樣的條件」；不過，賴清德總統日前接受美國廣播節目專訪，指半導體生態系裡，美國獲80％利益，台灣願意協助，讓美國再度偉大，再度引發聯想。

龔明鑫今天出席立法院財政委員會聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，對於企業投資布局，龔明鑫說，立足台灣、布局全球、行銷全世界是賴總統在經濟政策上的宣示。過去無論是台商回台、投資台灣三大方案，累積金額已接近3兆，台積電在台投資也非常多，是時候該布局全球。

龔明鑫指出，這個時間點，半導體、台積電本來就有規劃投資美國、德國或日本，政府態度是，在哪邊有訂單可以賺錢，對國家安全無虞、對產業有幫助，政府會提供行政上的協助，也可以透過政府與對方政府接洽，爭取優惠或稅額上的協助。

媒體提問，之前鄭麗君說不會晶片五五分，但賴總統現在的意思是要讓美國拿到80%？

「沒有啦，不會，不會有五五分這樣的情況。」龔明鑫說，以現在布局來看，台積電預估赴美投資1650億、可能建設六個先進製造廠，而台積電在台灣對外透露的廠區已超過十幾座，可能還會有更多。「比例上來講，不會有台美五五分的情況」。

媒體追問，意思是跟美國談判只會談的比五五分更好？龔明鑫說，「對，重點是在這裡」，美國對發展半導體有期待，但投資主導權仍在台積電，而台積電母公司和最先進製程仍落腳台灣，最大的量也是在台灣生產製造。從過去經驗跟未來預期，台灣廠仍是最賺錢的廠。

