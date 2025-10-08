快訊

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

教育使命不是當保母 教保員爭「正名」心聲揭露

聽新聞
0:00 / 0:00

任期至11月3日…中選會6委員仍未提名 李進勇：2026選舉若空窗是國家危機

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立院內政委員會今邀請中選會主委李進勇報告業務概況。記者張曼蘋／攝影
立院內政委員會今邀請中選會主委李進勇報告業務概況。記者張曼蘋／攝影

中選會6名委員任期至11月3日，行政院依法應於8月提名新人選，但至今尚未提名。中選會主委李進勇今在內政委員會答詢時說，「很擔心」，明年底就要辦地方選舉，許多事項須經一定數量委員開會才能定案。李還說，希望屆時能順利銜接，「不要出現空窗，不然就是國家危機。」

李進勇、中選會副主委陳朝建、委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬6人將在11月3日屆滿，其中李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰已連任1次，依法須提名新任委員。行政院長卓榮泰應於8月提名人選，但目前尚未提出。

立院內政委員會今邀請中選會主委李進勇報告業務概況，朝野立委均問及任期問題，其中國民黨立委張智倫質詢問到是否會擔心？李進勇答詢，提名人選屬行政院權限，中選會沒有訊息，很擔心屆期問題，因為選務不能中斷，尤其明年底要辦地方公職人員選舉，很多選舉前置作業與應辦事項期程，都要在明年年初就先規畫，也須經委員會決議才能定案，且開會要有一定人數門檻。

張智倫、國民黨立委許宇甄均問及若11月、12月提名人選名單若未通過，中選會是否有辦法運作。李進勇說，不希望看到這種狀況，「如果這種狀況真的發生，真的會讓中選會陷於停頓」；目前行政院非常積極重視這問題，正積極尋找適當人選，

民進黨立委王美惠質詢也問，若名單未能如期通過要怎麼辦。李進勇表示，通常年底選舉，年初要決定投票日期，之前有很多公告事項要進行；期待行政院能盡快提出適當人選，立法院也能很快完成人事審查，讓新任委員在11月4日無縫接軌、馬上銜接，「不要出現空窗，出現空窗的話，真的就是一個國家的危機。」

李進勇也說，希望有可能人選要勇於承擔，在國家遇到困難時、尤其選舉工作是非常重要的民主基礎工程，盼有人願意擔起這個責任。

行政院 李進勇 中選會

延伸閱讀

726罷免投票撞期國考 李進勇：委員會決定的

中選會主委李進勇疑用公務車買晚餐 遭告發貪汙圖利

李進勇被爆濫用公務車 中選會：下班順路買晚餐未違規

李進勇被爆濫用公務車 張斯綱：幫你跑腿當Ubereats？

相關新聞

任期至11月3日…中選會6委員仍未提名 李進勇：2026選舉若空窗是國家危機

中選會6名委員任期至11月3日，行政院依法應於8月提名新人選，但至今尚未提名。中選會主委李進勇今在內政委員會答詢時說，「...

選對會通過提名選縣長 陳瑩：確保台東不要變花蓮

民進黨選舉對策委員會達成共識將建議提名立委陳瑩參選台東縣長。陳瑩表示，她會全力以赴，確保台東不要變成第2個花蓮

美學者點能源是台灣弱點 籲考慮重啟封存核電廠

面對來自中國大陸的威脅，有美國學者7日點出，能源是台灣最大的弱點，建議台灣應該考慮重啟封存的核電廠，或者建立屬於台灣的液...

李洋首次備詢 被「人事獨大」考倒…卓揆來救援

運動部長李洋昨天首次赴立法院備詢，國民黨立委林倩綺質詢，外界認為運動部人事獨大，如何確保補助不受人為干預？李洋回答時一臉...

國防部：目前對美軍購已付108億美元 還沒用部分須再計算

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社福衛環委員會等今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及...

龔明鑫：台積電最先進製程、最大產量根留 台灣廠還是最賺

美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分。經濟部長龔明鑫今天指出，比例上來講，不會有五五分的情況。他說，赴美投資主導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。