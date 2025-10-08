任期至11月3日…中選會6委員仍未提名 李進勇：2026選舉若空窗是國家危機
中選會6名委員任期至11月3日，行政院依法應於8月提名新人選，但至今尚未提名。中選會主委李進勇今在內政委員會答詢時說，「很擔心」，明年底就要辦地方選舉，許多事項須經一定數量委員開會才能定案。李還說，希望屆時能順利銜接，「不要出現空窗，不然就是國家危機。」
李進勇、中選會副主委陳朝建、委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬6人將在11月3日屆滿，其中李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰已連任1次，依法須提名新任委員。行政院長卓榮泰應於8月提名人選，但目前尚未提出。
立院內政委員會今邀請中選會主委李進勇報告業務概況，朝野立委均問及任期問題，其中國民黨立委張智倫質詢問到是否會擔心？李進勇答詢，提名人選屬行政院權限，中選會沒有訊息，很擔心屆期問題，因為選務不能中斷，尤其明年底要辦地方公職人員選舉，很多選舉前置作業與應辦事項期程，都要在明年年初就先規畫，也須經委員會決議才能定案，且開會要有一定人數門檻。
張智倫、國民黨立委許宇甄均問及若11月、12月提名人選名單若未通過，中選會是否有辦法運作。李進勇說，不希望看到這種狀況，「如果這種狀況真的發生，真的會讓中選會陷於停頓」；目前行政院非常積極重視這問題，正積極尋找適當人選，
民進黨立委王美惠質詢也問，若名單未能如期通過要怎麼辦。李進勇表示，通常年底選舉，年初要決定投票日期，之前有很多公告事項要進行；期待行政院能盡快提出適當人選，立法院也能很快完成人事審查，讓新任委員在11月4日無縫接軌、馬上銜接，「不要出現空窗，出現空窗的話，真的就是一個國家的危機。」
李進勇也說，希望有可能人選要勇於承擔，在國家遇到困難時、尤其選舉工作是非常重要的民主基礎工程，盼有人願意擔起這個責任。
