中央社／ 台東縣8日電
民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩辦公室提供
民進黨選舉對策委員會達成共識將建議提名立委陳瑩參選台東縣長。陳瑩表示，她會全力以赴，確保台東不要變成第2個花蓮。

迎戰2026地方大選，民進黨選舉對策委員會昨日開會並達成共識，將建議中執會提名立委王美惠參選嘉義市長、提名立委陳瑩參選台東縣長，接下來將報請中執會，讓中執會裁決是否通過。

陳瑩今天接受中央社記者訪問表示，民進黨中央選對會通過報請中執會提名她為2026年台東縣長候選人，她衷心感謝選舉對策委員會的肯定與支持。

陳瑩表示，選對會由各派系代表組成，全體意見一致，並得到現任與前任總統的共同認可。她將全力以赴，肩負起這份責任，絕不辜負台東民眾的期望。

她表示，這次選舉不僅是為台東未來，更是為了確保台東不要變第2個花蓮。台東必須超越黨派之爭，在「進步與停滯」之間做出正確選擇「台東非瑩不可」。

陳瑩表示，自今年農曆年前，她已開始積極準備，希望帶領台東鄉親團結一心，邁向更美好的未來。近期她和團隊暫時將重心放在協助花蓮的災後重建，希望能在最短的時間內協助花蓮的朋友們恢復正常的生活。

任期至11月3日…中選會6委員仍未提名 李進勇：2026選舉若空窗是國家危機

中選會6名委員任期至11月3日，行政院依法應於8月提名新人選，但至今尚未提名。中選會主委李進勇今在內政委員會答詢時說，「...

選對會通過提名選縣長 陳瑩：確保台東不要變花蓮

民進黨選舉對策委員會達成共識將建議提名立委陳瑩參選台東縣長。陳瑩表示，她會全力以赴，確保台東不要變成第2個花蓮

美學者點能源是台灣弱點 籲考慮重啟封存核電廠

面對來自中國大陸的威脅，有美國學者7日點出，能源是台灣最大的弱點，建議台灣應該考慮重啟封存的核電廠，或者建立屬於台灣的液...

李洋首次備詢 被「人事獨大」考倒…卓揆來救援

運動部長李洋昨天首次赴立法院備詢，國民黨立委林倩綺質詢，外界認為運動部人事獨大，如何確保補助不受人為干預？李洋回答時一臉...

國防部：目前對美軍購已付108億美元 還沒用部分須再計算

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社福衛環委員會等今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及...

龔明鑫：台積電最先進製程、最大產量根留 台灣廠還是最賺

美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分。經濟部長龔明鑫今天指出，比例上來講，不會有五五分的情況。他說，赴美投資主導...

