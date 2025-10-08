選對會通過提名選縣長 陳瑩：確保台東不要變花蓮

民進黨選舉對策委員會達成共識將建議提名立委陳瑩參選台東縣長。陳瑩表示，她會全力以赴，確保台東不要變成第2個花蓮。

迎戰2026地方大選，民進黨選舉對策委員會昨日開會並達成共識，將建議中執會提名立委王美惠參選嘉義市長、提名立委陳瑩參選台東縣長，接下來將報請中執會，讓中執會裁決是否通過。

陳瑩今天接受中央社記者訪問表示，民進黨中央選對會通過報請中執會提名她為2026年台東縣長候選人，她衷心感謝選舉對策委員會的肯定與支持。

陳瑩表示，選對會由各派系代表組成，全體意見一致，並得到現任與前任總統的共同認可。她將全力以赴，肩負起這份責任，絕不辜負台東民眾的期望。

她表示，這次選舉不僅是為台東未來，更是為了確保台東不要變第2個花蓮。台東必須超越黨派之爭，在「進步與停滯」之間做出正確選擇「台東非瑩不可」。

陳瑩表示，自今年農曆年前，她已開始積極準備，希望帶領台東鄉親團結一心，邁向更美好的未來。近期她和團隊暫時將重心放在協助花蓮的災後重建，希望能在最短的時間內協助花蓮的朋友們恢復正常的生活。

商品推薦