美學者點能源是台灣弱點 籲考慮重啟封存核電廠

面對來自中國大陸的威脅，有美國學者7日點出，能源是台灣最大的弱點，建議台灣應該考慮重啟封存的核電廠，或者建立屬於台灣的液化天然氣載運船船隊等。

美國聯邦參議院7日舉行聽證會，討論如何對抗中國的在印太地區的非法、威脅、侵犯和欺騙行為，華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，能源供應是台灣在衝突爆發時最大的弱點，並認為中國只要小小施壓，就有可能對台灣造成巨大的壓力。

辛格頓舉例說，中國未來有可能要求液化天然氣載運船向中國申請許可，才得以通過台海，也可能透過數位的手段，造成台灣社會內部的矛盾，讓民意在能源供應的分配上出現歧見。

辛格頓認為，美國應該對台灣的關鍵能源供應國下手，如告知卡達，若他們切斷對台灣的能源供應，將面對非常嚴重的後果；辛格頓說台灣也必須盡到責任，包括考慮重啟封存的核能電廠，以及建立自家的液化天然氣載運船船隊等。

辛格頓也表示，美國應該協助台灣分散風險，讓台灣向美國採購更多天然氣，同時幫助台灣建立戰略能源儲備，並擴大台灣的燃煤緊急存量。

