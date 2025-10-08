聽新聞
陸委會主委邱垂正：「賴17條」非拒絕兩岸交流
海基會昨日舉辦「二○二五大陸台商秋節座談聯誼活動」，陸委會主委邱垂正出席晚宴致詞稱，「賴十七條」不是拒絕跟大陸交流，而是要降低風險；希望讓善意成為兩岸交流的主旋律，他建議，兩岸可從民生福祉、交流往來安全，以及兩岸協議具體落實等議題開始，務實溝通處理問題。
邱垂正表示，近年國際地緣政治變化、美中博弈所引發全球供應鏈重組、美國對等關稅衝擊，再加上中國大陸經濟走向疲弱，台商在陸投資經營面臨挑戰，尤其中國大陸對美國的出口持續減少，原本作外銷美國生意的台商朋友，遭受重大衝擊。面對美國關稅新挑戰，行政院已核定「投資台灣三大方案」延長至二○二七年，並擴大適用範圍及加碼優惠，歡迎台商多利用。
