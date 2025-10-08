在野提總預算復議 卓揆喊話協商

在野黨不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，對於上周立法院會通過明年度中央政府總預算案付委審查，民眾黨立院黨團昨提出復議，立法院長韓國瑜依慣例宣告「另定期處理」，行政院長卓榮泰則喊話朝野協商。據了解，韓國瑜近日忙於籌備國慶大典，擬於國慶日後，下周才會召集協商。

卓榮泰昨表示，政府從未忽視軍警消人員各項福利，他將請韓院長主持會議，「我們共同協商」。卓說，必須捍衛憲法，不是在立院用表決就可把預算無限上綱，這樣會敗壞國家財政紀律。

行政院今年八月拍板明年度總預算案，以考量不同公務員衡平性、有違憲疑慮為由，暫緩編列志願役加薪與提高警消退休金預算，引發在野黨強烈不滿。上周二立法院會，國民黨團一度擬將總預算案退回程序委員會，不過突然喊卡，讓總預算順利付委。

依立法院議事規則，復議動議於原案表決後下次院會散會前提出，但討論時間由主席決定。昨天是總預算案復議的最後期限，民眾黨團提出復議案，韓國瑜裁定另定期處理。民眾黨團總召黃國昌表示，行政院無視立院三讀通過的法律案，拒絕編列提高軍人待遇及警消退休金等預算，民眾黨團無法接受。

