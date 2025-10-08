快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

新聞透視／賴總統接受外媒廣播專訪 明確傳達三訊息

經濟日報／ 記者 歐芯萌翁至威

賴清德總統再次接受外媒專訪，這一次，賴總統選擇的不是傳統紙媒，而是廣播節目，這位脫口秀主持人賽斯頓（Buck Sexton）是美國知名保守派，據傳也與川普家族交好，不難發現，賴總統這場訪問的目標聽眾（Target Audience）相當明確，就是要用川普想聽的話，明確傳達三項訊息。

值此台美談判、中美談判的關鍵時刻，觀察賴總統整場訪問的脈絡，諾貝爾和平獎、美國再工業化、台積電（2330）赴美投資、美國是半導體生態系龍頭等，都是川普上任來念茲在茲的政策或期待。

分析賴總統受訪重點，共有三大重要訊息。首先，釋出台灣願意與美國合作半導體產業，並幫助美國再工業化，川普在競選期間，就喊出台灣偷走美國晶片生意，上任後再次啟動232調查，半導體關稅至今未定，但普遍認為對台影響重大，賴總統釋出明確訊息，台美可以合作，Taiwan can help。

其次，面對大陸威脅，賴總統在專訪中花不少篇幅闡述對於兩岸的立場，期待得到川普總統支持，也闡述台海動盪不只是兩岸風險，更可能直接衝擊美國利益。

最後，賴總統也強調，會持續與美國還有民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威嚇力量，用備戰來達到避戰目標，無論是從兩岸、外交到內政，都相當契合川普喜好，也與美國政府處處連結。

