快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統喊話川普 讓習放棄武力攻台

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

賴總統接受美國媒體專訪時表示，若有機會見到美國總統川普並講述台海情況，他建議特別留意中國軍事演習已到印太整個區域，最後也會衝擊美國本土利益；他向川普喊話，若能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普必然是諾貝爾和平獎得主。

賴總統表示，針對中國對台灣的五大國安威脅，提出17項因應策略，共100多條國安法制，在這會期將送立法院審議，讓台灣更有法治力量、更有國防力量、更有人民參與力量來守護國家，維護區域和平穩定。

對於兩岸議題，賴總統重申「和平四大支柱行動方案」，強調強化國防力量、強化經濟韌性、與民主陣營並肩站在一起、對等尊嚴下與中國談判。

賴總統表示，如果有機會見到川普總統並講述台海情況，他建議川普特別留意中國國家主席習近平目前不僅在台海進行愈來愈大規模的軍事演習，在東海、南海也擴軍。中國軍事演習已到印太整個區域，喊話川普總統持續維護印太和平穩定。

賴總統表示，川普總統談到習近平曾打電話給他，在川普總統任內不會出兵攻打台灣，台灣希望能繼續得到川普總統支持，若川普總統能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普總統必然是諾貝爾和平獎得主。

川普 習近平

延伸閱讀

美國防部助理部長提名人：支持川普要求台灣國防支出達GDP 10%

賴總統將兩岸和平寄望川普 馬文君：等同把台海和平鑰匙交給美中兩強

【重磅快評】兩岸和平寄望川普 賴清德確定非反串？

川普擬用「叛亂法」繞過法院部署國民兵

相關新聞

李洋首次備詢 被「人事獨大」考倒…卓揆來救援

運動部長李洋昨天首次赴立法院備詢，國民黨立委林倩綺質詢，外界認為運動部人事獨大，如何確保補助不受人為干預？李洋回答時一臉...

賴總統喊話川普 讓習放棄武力攻台

賴總統接受美國媒體專訪時表示，若有機會見到美國總統川普並講述台海情況，他建議特別留意中國軍事演習已到印太整個區域，最後也...

新聞透視／賴總統接受外媒廣播專訪 明確傳達三訊息

賴清德總統再次接受外媒專訪，這一次，賴總統選擇的不是傳統紙媒，而是廣播節目，這位脫口秀主持人賽斯頓（Buck Sexto...

陸委會主委邱垂正：「賴17條」非拒絕兩岸交流

海基會昨日舉辦「二○二五大陸台商秋節座談聯誼活動」，陸委會主委邱垂正出席晚宴致詞稱，「賴十七條」不是拒絕跟大陸交流，而是...

在野提總預算復議 卓揆喊話協商

在野黨不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，對於上周立法院會通過明年度中央政府總預算案付委審查，民眾黨立院黨...

新聞眼／李洋個人魅力加分 運動部6大任務卻待檢驗

卅歲「金牌部長」李洋上任將滿一個月，被稱我國史上「最年輕部長」，他以身作則推動全民運動的感染力高，最近親身投入新聞盃籃球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。