新聞眼／李洋個人魅力加分 運動部6大任務卻待檢驗

聯合報／ 本報記者曾思儒

卅歲「金牌部長」李洋上任將滿一個月，被稱我國史上「最年輕部長」，他以身作則推動全民運動的感染力高，最近親身投入新聞盃籃球賽、到高中體驗運動社團，展現親民的一面。個人魅力對運動部有正向加分效果，但上任提出的六大面向如何完全推動，仍有待時間檢驗。

運動部九月九日掛牌，李洋就任時宣告未來將著重六大面向，包括落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值，以及投入青少年與基層人才培育。他上任後透過社群分享上班前運動卅分鐘的生活、「揪」運動部政務次長鄭世忠一起運動，甚至率領同仁參加新聞盃籃球賽，推動全民運動算是十分有感。

體育班存廢和特定體育團體的改革是運動部被期待的推動內容，李洋上任一周就與專任運動教練協會會談，展現出運動部對專任教練和體育班的重視。身為兩屆奧運金牌，李洋對特定體育團體想法很多，包括全面設立「運動員委員會」，增加選手和教練進入各協會，日前亞洲划船錦標賽選拔爭議，運動部主動出手讓協會道歉並補報名，這起風波暫時落幕。

運動部還設立「部長信箱」提供直接溝通管道，但也可看見民眾反映投書信箱卻石沉大海。年輕部長國會處女秀難免生澀，但運動部的美意能否有實質功效，應該盡快給國人答案。

