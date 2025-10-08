李洋首次備詢 被「人事獨大」考倒…卓揆來救援
運動部長李洋昨天首次赴立法院備詢，國民黨立委林倩綺質詢，外界認為運動部人事獨大，如何確保補助不受人為干預？李洋回答時一臉疑惑，反問林：「是指國體大現在有太多人嗎？」林倩綺回稱，「本席是指人事獨大，沒有特別指是什麼」；李最後尷尬回應「已在了解」。
運動部九月九日掛牌，李洋昨首次赴立法院備詢。外界也關心「金牌部長」的首度答詢。林倩綺質詢，體育界近期有聲音認為，體育部人事獨大，體育發展過去是國體大、台師大、北市大、台體大與各界學術訓練系統共同參與、相互制衡，讓資源透過多元觀點並進，而現在的決策人事布局，讓人懷疑集中單一體系，恐怕壓縮學術單位、地方教練發展空間。
林倩綺質詢，在體系平衡下，未來高階人士、專案評審、委員評審專案制度上，如何確保不同體系，不同運動項目都有代表？大家關注補助遭人為干預，未來能不能確保這些問題不會發生？
李洋回答時，先是一臉疑惑，並反問「是我們國體大現在有太多人嗎？」林倩綺表示，她是指人事獨大，沒有特別指是什麼。李洋尷尬笑回，已有在做了解。林倩綺則接著建議，要借助外力，建立外部監督平台，讓地方教練、基層運動員，有機會參與政策討論，確保選訓決策，不會被少數人壟斷。
李洋對於林倩綺建議點頭稱「這部分有了解，會多聽」，但林倩綺聽了不滿意，打斷表示：「不是只有了解，而是要做到。」
對於李洋立院備詢處女秀，行政院長卓榮泰也一度幫忙解釋，當初邀請李洋任首長，是希望能夠投入運動改革、取其長處。
卓揆並指林倩綺的顧慮不會發生，人事、決策、補助一切都會公平處理。
