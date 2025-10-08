綠選對會拍板 王美惠選嘉市 陳瑩選台東

民進黨展開二○二六年縣市長選舉第一波提名作業，選舉對策委員會昨拍板，嘉義市由立委王美惠參選；台東縣由立委陳瑩參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序。

民進黨人士表示，昨天會中針對嘉義市、台東縣這兩個徵召區有高度共識，決定先行完成建議提名人選作業，接下來幾次的選對會，也會陸續將完成協調的縣市人選做確認，目標在明年農曆年前，完成二○二六年縣市首長選舉提名作業。

陳瑩表示，感謝黨內各派系無異議支持，一定全力以赴。國民黨籍表態參選的台東縣議長吳秀華說，將以平常心應戰。

王美惠說，中央黨部的肯定是一份責任，更是她對嘉義市的使命。至於國民黨人選，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，要等到黨主席改選確定後才會明朗化。

民進黨選對會昨也盤點參選縣市長潛在人選，台北市長人選傳出民進黨前秘書長林右昌是黑馬。新北市部分，人選不脫立委蘇巧慧與林右昌；台中部分，立委何欣純可望迎戰國民黨立委江啟臣；桃園市有三位潛在人選，分別是立委王義川、總統府副秘書長何志偉、前立委黃世杰。

