綠選對會拍板 王美惠選嘉市 陳瑩選台東

聯合報／ 記者蔡晉宇魯永明／連線報導

民進黨展開二○二六年縣市長選舉第一波提名作業，選舉對策委員會昨拍板，嘉義市由立委王美惠參選；台東縣由立委陳瑩參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序。

民進黨人士表示，昨天會中針對嘉義市、台東縣這兩個徵召區有高度共識，決定先行完成建議提名人選作業，接下來幾次的選對會，也會陸續將完成協調的縣市人選做確認，目標在明年農曆年前，完成二○二六年縣市首長選舉提名作業。

陳瑩表示，感謝黨內各派系無異議支持，一定全力以赴。國民黨籍表態參選的台東縣議長吳秀華說，將以平常心應戰。

王美惠說，中央黨部的肯定是一份責任，更是她對嘉義市的使命。至於國民黨人選，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，要等到黨主席改選確定後才會明朗化。

民進黨選對會昨也盤點參選縣市長潛在人選，台北市長人選傳出民進黨前秘書長林右昌是黑馬。新北市部分，人選不脫立委蘇巧慧與林右昌；台中部分，立委何欣純可望迎戰國民黨立委江啟臣；桃園市有三位潛在人選，分別是立委王義川、總統府副秘書長何志偉、前立委黃世杰。

民進黨 陳瑩 王美惠

相關新聞

陸委會主委邱垂正：「賴17條」非拒絕兩岸交流

海基會昨日舉辦「二○二五大陸台商秋節座談聯誼活動」，陸委會主委邱垂正出席晚宴致詞稱，「賴十七條」不是拒絕跟大陸交流，而是...

在野提總預算復議 卓揆喊話協商

在野黨不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，對於上周立法院會通過明年度中央政府總預算案付委審查，民眾黨立院黨...

新聞眼／李洋個人魅力加分 運動部6大任務卻待檢驗

卅歲「金牌部長」李洋上任將滿一個月，被稱我國史上「最年輕部長」，他以身作則推動全民運動的感染力高，最近親身投入新聞盃籃球...

李洋首次備詢 被「人事獨大」考倒…卓揆來救援

運動部長李洋昨天首次赴立法院備詢，國民黨立委林倩綺質詢，外界認為運動部人事獨大，如何確保補助不受人為干預？李洋回答時一臉...

賴總統將兩岸和平寄望川普 馬文君：等同把台海和平鑰匙交給美中兩強

賴清德總統近日接受外媒專訪時表示，若讓中國國家主席習近平永遠放棄武力侵台，美國總統川普必得諾貝爾和平獎。國民黨立委馬文君...

