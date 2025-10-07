CABEI辦事處遷至使館特區 林佳龍：有助強化合作

快訊

中央社／ 台北7日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
中美洲銀行駐台國家辦事處遷至天母使館特區，外交部長林佳龍今天於喬遷典禮表示，此舉有助進一步強化與CABEI會員國在台使館、代表機構及國際合作發展基金會的合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，中美洲銀行（CABEI）駐台國家辦事處今天舉行喬遷典禮，CABEI總裁桑琪蕬（Gisela Sánchez）率團訪台主持。外交部長林佳龍應邀出席，並與財政部政務次長阮清華及中央銀行參事林吉甫共同揭牌。CABEI會員國的瓜地馬拉、貝里斯、阿根廷與西班牙駐台使節代表及多位台灣金融業者代表到場觀禮。

林佳龍致詞表示，CABEI駐台國家辦事處搬遷至天母使館特區，有助進一步強化與CABEI會員國在台使館、代表機構及國際合作發展基金會的合作。台灣長年參與CABEI提升中美洲地區經社發展的各項計畫，包括共同因應全球挑戰如氣候變遷及COVID-19疫情等，今年國合會也與CABEI共同推動「後疫情時期協助婦女經濟賦權機制貸款專案」，協助友邦瓜地馬拉的婦女創業，並強化永續經營能力，彰顯台灣榮邦的決心。

林佳龍也說，此外，桑琪蕬就任後，積極推動組織改革及透明化，有效提升CABEI的信用評等，台灣期待持續與CABEI合作，共同增進該行的良善治理。

桑琪蕬則強調，台灣是與CABEI具共享價值，並且積極協助中美洲地區國家永續發展的重要會員及策略夥伴。CABEI對台灣穩健的金融市場高度重視，該行與台灣政府合作成立的「台灣－CABEI夥伴關係信託基金」（TCPT）已嘉惠台灣中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，相信新的駐台辦事處將能成為台灣與中美洲國家的重要橋樑。

外交部指出，外交部常務次長葛葆萱也於7日中午款宴桑琪蕬一行，雙方就合作現況及CABEI的改革等廣泛交換意見。

