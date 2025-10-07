賴總統將兩岸和平寄望川普 馬文君：等同把台海和平鑰匙交給美中兩強
賴清德總統近日接受外媒專訪時表示，若讓中國國家主席習近平永遠放棄武力侵台，美國總統川普必得諾貝爾和平獎。國民黨立委馬文君表示，這在外交語境中可能被解讀為輕率或取悅美方，恐模糊對緩和對抗的努力，更等於把台海和平的鑰匙交給美中兩強，削弱「台灣能自我防衛」的敘事力。
賴清德總統在接受美國廣播節目The Clay Travis and Buck Sexton Show專訪時提到，美國總統川普公開談及中國國家主席習近平致電說，在川普總統任內不會出兵攻打台灣，「我們希望能繼續得到川普總統的支持，如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主。」
馬文君認為，以「諾貝爾和平獎」作為評論修辭，雖然幽默，但在國際外交語境中，可能被部分外媒或中國輿論解讀為輕率或取悅美方。對北京而言，這種言論容易被操作為「台灣在炒作美中對抗」的證據，這又模糊了想要緩和對抗的努力。
馬文君感嘆，賴總統將「能否避免戰爭」的條件放在川普與習近平之間，等於把台海和平的鑰匙交給美中兩強，讓人忽略「台灣自身的戰略主體性」，這可能削弱「台灣能自我防衛」的敘事力。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言