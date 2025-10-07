美濃農地盜採案 高市府：跨局處巡查嚴查違法

快訊

中央社／ 高雄7日電

國民黨高市議員質疑美濃農地盜採馬頭山廢棄物清理案，高市府今天嚴正回應表示，市府對農地與環境保護一向秉持「嚴查嚴辦、零容忍」原則，相關局處依法積極處理。

市長陳其邁強調，所有涉及到不法，不分藍綠一律嚴辦到底，行政罰都罰最高新台幣300萬元，不管新案、舊案要把新型態犯罪瓦解，同樣一批人，買地、背後出錢的人或者集團，一定會給社會一個交代。

陳其邁說，包括舊案也會清查，並在議會此會期提出修正營建剩餘土石方管理自治條例，增訂GPS罰責全程追蹤土方流向，並請中央修正土石採取法增訂刑責。

此外，市府環保局今年1月接獲舉報馬頭山案地疑有不明機具人員進出，自接獲通報後即與檢警啟動聯合偵辦行動，全案於9月1日偵結起訴後，環保局立即依法命7名行為人限期清理，相關程序並無任何延宕。

另針對美濃農地盜採與回填案，經發局已啟動「密集地毯式巡查」，導入無人機偵查與科技執法，加強路口監控與預防性攔查。市府同時要求施工單位申報回填土方種類與數量，確保整復過程透明可稽。

高市府今天新聞稿表示，高雄市對於非法棄置廢棄物採取「零容忍」態度，目前已完成60件場址解列，另有13件清理完成正進入解列審查。所有非法棄置案件均要求行為人自行清理，絕不讓全民承擔。

此外，高市議會國民黨團今天質疑涉違法盜採砂石案與民進黨立委賴瑞隆團隊有關。賴瑞隆透過新聞稿強調與國民黨指涉的地主及全國黨代表完全不認識，痛批國民黨抹黑，明早將提告以訟止謗。

