總統府前國慶光雕秀登場 「花蓮加油」登塔樓

國慶將屆，先登場的光雕展演今（7日）在總統府中央塔樓打上「花蓮加油」字樣，替災後重建的花蓮打氣；賴清德總統出席點燈儀式時表示，藉此向不幸罹難者哀悼，祝福受傷者早日康復，更重要的是為12天內共37萬人次趕赴花蓮救災的志工和超人們致意，今天有一位連續救災的志工因傷口感染而逝世，他說，全體志工展現出來的樂於助人和大愛的精神，相信會永遠留在台灣民間。

立法院長韓國瑜也說，全台灣的同胞甚至外國友人都在關心花蓮鄉親，希望逝者安息，生者能早日走出困境，希望花蓮的未來還是一樣幸福美好，「花蓮鄉親你們並不孤獨，今天連總統府建築物都打出花蓮加油。」

今年國慶總統府建築光雕展演7日登場，今年主題為「不要轉台，馬上回來！」（Stay Tuned, TAIWAN），致敬金鐘60周年，集結87部台灣影視作品，並邀請首位以女性之姿獲得視帝殊榮的女演員陳亞蘭，及金鐘獲獎紀錄保持人沈春華擔任聲音演出，與國人一起回顧台灣一甲子記憶，共創屬於這塊土地的溫暖回憶。

活動進行中出現小插曲，包括韓國瑜、賴總統或主持人朱培滋都不約而同提到「看沈春華報導新聞是許多人共同的記憶」；韓國瑜說，「我讀大學的時候看她新聞，到今天看她還是大學生一樣」，引發現場大笑。

