不滿藍營影射與盜砂案有關 賴瑞隆：明天將告柯志恩、許采蓁

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，不滿藍營今日記者會指控內容，明天將委任律師提告柯志恩及許采蓁。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，不滿藍營今日記者會指控內容，明天將委任律師提告柯志恩及許采蓁。記者徐白櫻／攝影

國民黨柯志恩與高市議會國民黨團今午開記者會，指控民進黨立委賴瑞隆競選團隊與涉入美濃盜砂案的不法分子有關。賴瑞隆表示，他跟該名地主及民進黨全國黨代表完全不認識，何來關係匪淺？柯志恩、許采蓁為了選舉，不經求證惡質抹黑，將委請律師明天前往高雄地檢署提告，以訟止謗。

議員許采蓁在議會指控，旗山區某里長常穿賴瑞隆背心跑行程，里長兒子擔任民進黨全國黨代表，丈夫更是吉洋砂石案6名被告之一，名下成功段農地盜挖18公尺坑洞，「民進黨蛇鼠一窩、同流合汙、上下包庇」。

賴瑞隆反擊，柯志恩與國民黨團為了選舉，骯髒手段盡出，胡亂造謠抹黑，他在第一時間已提出土石採取法修正案，未經許可採取土石者之罰緩，從現行500萬元提高到5億元，用重罰來嚇阻犯罪；違法採取土石將按日連續罰，金額從100萬元提高到1千萬元。

賴瑞隆表示，已委請律師明天去高雄地檢署向柯志恩、許采蓁提出告訴，以正視聽。賴也強調，國民黨是造謠產業鏈，每次選舉就抹黑，不認真為高雄爭取財政及建設，選舉只想靠抹黑過關，高雄人不認可也不接受。

賴瑞隆 柯志恩 許采蓁

