聽新聞
0:00 / 0:00
不滿藍營影射與盜砂案有關 賴瑞隆：明天將告柯志恩、許采蓁
國民黨柯志恩與高市議會國民黨團今午開記者會，指控民進黨立委賴瑞隆競選團隊與涉入美濃盜砂案的不法分子有關。賴瑞隆表示，他跟該名地主及民進黨全國黨代表完全不認識，何來關係匪淺？柯志恩、許采蓁為了選舉，不經求證惡質抹黑，將委請律師明天前往高雄地檢署提告，以訟止謗。
議員許采蓁在議會指控，旗山區某里長常穿賴瑞隆背心跑行程，里長兒子擔任民進黨全國黨代表，丈夫更是吉洋砂石案6名被告之一，名下成功段農地盜挖18公尺坑洞，「民進黨蛇鼠一窩、同流合汙、上下包庇」。
賴瑞隆反擊，柯志恩與國民黨團為了選舉，骯髒手段盡出，胡亂造謠抹黑，他在第一時間已提出土石採取法修正案，未經許可採取土石者之罰緩，從現行500萬元提高到5億元，用重罰來嚇阻犯罪；違法採取土石將按日連續罰，金額從100萬元提高到1千萬元。
賴瑞隆表示，已委請律師明天去高雄地檢署向柯志恩、許采蓁提出告訴，以正視聽。賴也強調，國民黨是造謠產業鏈，每次選舉就抹黑，不認真為高雄爭取財政及建設，選舉只想靠抹黑過關，高雄人不認可也不接受。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言