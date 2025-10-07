泰國台商團國慶返台 劉建國接機感謝維護主權尊嚴

民進黨籍立法委員劉建國今天下午前往桃機，迎接泰國台商團返鄉參加國慶，並感謝台商打拚事業，還維護台灣國家主權與尊嚴。台商表示，此行除展現向心力也要尋求合作機會。

身為立法院台灣泰國國會議員友好協會會長的立委劉建國，今天親自前往桃機接機，他告訴中央社記者，台商們以行動表現對國家的關懷肯定，雖在泰國打拚仍心繫台灣，所以每到雙十國慶就會組團趕回台灣參加，台商很清楚祖國就是在台灣，看到台商與僑胞在打拚事業之餘，還一直維護台灣國家主權與尊嚴令人動容，因此去年親自接機後，今年一樣以親自接機行動表現對泰國台商的尊敬。

劉建國指出，就是有泰國台商在泰國的努力，才能讓台泰之間的關係更加緊密。根據最新統計，2024年台灣對泰國的直接投資金額已達499億泰銖（約新台幣467億元），較2019年成長2.8倍，首次超越日本對泰國投資金額。

泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川表示，今年泰國台商鄉親返國祝賀團團員約有近百人，回國祝賀114年雙十國慶也展現台商對台灣的向心力，泰國台商深耕當地已久，在政府的新南向政策中，泰國是非常重要據點，泰國台商在產業、科技以及服務業實力堅強，此行也希望與台灣產業、科研及政府有更多合作提升實力，謝謝政府對海外僑胞的照顧，也希望把台灣的實力帶到國外。

泰國台灣會館主席張玲琴說，她到泰國已經50多年，這次返台的台商除了傳統產業也有新科技產業，不管從事什麼類別工作都是心向台灣，雖然台商們已經到泰國多年，但總想回來看看台灣有什麼樣的進步，這幾年總統賴清德與政府非常照顧海外僑胞，即使遠在泰國台商們也得知台灣有很多進步，此行是懷著感恩及興奮的心情回故鄉。

