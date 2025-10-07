布局2026選戰！民進黨台南市長民調時程喬不攏 擬延至明年1月中開跑

迎戰2026地方首長選舉，民進黨選對會今天開會討論，台南市、高雄市、嘉義縣3個執政縣市初選期程，台南市部分，一方希望盡快、一方盼延後，討論後採折衷，傾向明年1月中旬執行初選民調；高雄市與嘉義縣較無爭議，最快12月底、最慢明年1月中。

民進黨選舉對策會委員會下午開會討論2026年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名初選日程草案，15日召開中常會討論初選選務時程、成立協調小組、成立初選督導小組；預計11月3日發布選舉公告，11月10日到14日領表、登記，明年1月12日到17日執行黨內初選民意調查，明年1月21日公告提名名單。會中雖有討論，但未達成共識。

黨內人士表示，台南市長提名部分，立委林俊憲陣營希望初選民調可往後延至明年1月底，與會者有人提及，立委陳亭妃陣營希望民調愈快愈好、最好明天就民調，經過一番討論後取得折衷，傾向明年1月中；高雄市與嘉義縣較無爭議，嘉義縣部分，目前有立委蔡易餘表態競逐。兩縣市最快12月底、最慢1月中旬完成提名。

黨內人士表示，嘉義市提名立委王美惠、台東縣提名立委陳瑩，也充分徵詢在地基層的意見，較無爭議，會中達成共識，決定提名王美惠戰嘉義市、陳瑩戰台東縣，將送中執會討論通過。

其他4個非執政直轄市部分，黨內人士指出，今天會中沒有討論，不過，台中市長部分，可望提名立委何欣純，黨內對此較無雜音。

黨內人士表示，苗栗縣部分，目前有苗栗縣議員曾玟學，國合會副秘書長謝佩芬擁有哈佛大學法學碩士學位，也有客家血統，兩人都被點名，但將持續徵詢各方意見；基隆市部分，基隆市議會議長童子瑋被認為有機會挑戰現任基隆市長謝國樑，但前立委蔡適應也表達意願，基隆市長提名仍將徵詢各方意見後再作討論。

