影／巴拉圭眾議院議長率團參加雙十國慶 史上最大團力挺台灣

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
拉多雷致詞時表示，巴拉圭堅定地與台灣站在一起，沒有人能打破這份情誼。記者黃仲明／攝影
拉多雷致詞時表示，巴拉圭堅定地與台灣站在一起，沒有人能打破這份情誼。記者黃仲明／攝影

我國友邦巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）應我國政府邀請，於10月7日至11日率團來台出席國慶活動，18名訪團成員於今天下午搭機抵達台灣，外交部政務次長陳明祺親自到場接機。議長拉多雷在機場致詞時強調，巴拉圭堅定地與台灣站在一起，沒有人能打破這份情誼。

外交部表示，巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷率領眾議院外交委員會主席阿納斯哥、眾議院台巴友好委員會主席葛馬拉、台巴友好委員會主席夫人伊利雅德、眾議院外交委員會副主席甘迪亞，以及阿雷契亞、薩林納、艾貝、仙杜隆、娃耶后、德布爾多、布朗哥、費格列多、貝霓德絲、艾芨蕾拉、阿吉雷拉、雷梅索斯基等眾議員，及眾議院禮賓處處長歐德佳等國會重要成員來訪。

議長拉多雷致詞時表示，非常榮幸能夠從巴拉圭來到台灣，這次訪台是史上最大規模的立法代表團，象徵兩國的友好。出席本次國慶典禮，是為了強化邦誼，紀念雙方的友誼，並比以往任何時候都更大聲地宣佈「巴拉圭堅定地與台灣站在一起，沒有人能打破這份情誼」。

拉多雷指出，巴拉圭和台灣正面臨著來自中國大陸的嚴峻攻勢，大量的網路攻擊與施壓，「目的是為了擊垮我們的意志，並破壞巴拉圭和台灣之間的友誼」，但這絕不會發生。這次來訪就是因為珍視雙方的友誼、參加雙十國慶，讚揚台灣的主權和自主性，巴拉圭共和國將在全世界所有民主的戰場上捍衛它。

拉多雷說，幾天前，巴拉圭共和國貝尼亞總統在聯合國提出了請求，要求台灣能在那裡發聲，讓台灣能夠以一個主權和自由的國家身份參與其中。巴拉圭與台灣同在，將善用所有機會捍衛台灣，非常榮幸能夠來到這個美麗的國家。

巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（左）率團來台出席國慶活動，外交部政務次長陳明祺（右）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（左）率團來台出席國慶活動，外交部政務次長陳明祺（右）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
巴拉圭共和國眾議長拉多雷（左八）等18名訪團成員於今天下午搭機抵達台灣，是史上最大規模的立法代表團，外交部政務次長陳明祺（右六）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
巴拉圭共和國眾議長拉多雷（左八）等18名訪團成員於今天下午搭機抵達台灣，是史上最大規模的立法代表團，外交部政務次長陳明祺（右六）親自到場接機。記者黃仲明／攝影

