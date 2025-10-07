快訊

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

快訊／「好小子」顏正國驚傳過世！殯葬業爆：今下午4點撒手告別人間

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨拍板王美惠角逐下屆嘉義市長 藍白陣營人選未定支持者焦慮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨立委王美惠。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
民進黨立委王美惠。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

民進黨中央選對會今天拍板由立委王美惠代表民進黨參選2026年嘉義市長選舉，王美惠擁有深厚地方經營基礎與民意支持，被視為民進黨在嘉義市強棒人選。國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，18日黨主席選舉結束後才會展開縣市長提名作業，尊重民進黨決定，肯定王美惠實力，但藍營將依內部時程推進，審慎布局。

藍營內部已有多人表態有意爭取提名，包括市議員陳家平、鄭光宏及醫師翁壽良。對綠營王美惠出線不意外，地方黨員呼籲中央盡快啟動提名作業，讓人選早日底定，便於整合戰力。

無黨籍副市長林瑞彥也被外界點名是可能參選的熱門人選，值得注意的是，4任市長最有民意的市長黃敏惠，未宣布接班人，藍白合作在嘉義市的推進陷入停滯。民進黨現任立委王美惠將轉戰市長，藍營基層憂心「母雞換人」後若藍白各自出馬，將分散票源，恐難守住藍營版圖。

民眾黨方面，不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷被黨主席黃國昌點名，具備挑戰嘉義市長與彰化縣長的實力。不過張啓楷還未表態參選，只回應「藍白兄弟登山，各自努力」，主張藍白可透過民調機制決定人選。

由於2026年嘉義市長與市議員選舉將同時舉行，市長候選人的吸票能力將直接影響議員選情，母雞效應成為藍綠白三方布局的關鍵。黨內人士分析，國民黨主席選舉的結果將影響後續嘉義市長提名權與整合方向，若藍白無法協調合作，將成為嘉義市選情最大變數。

民眾黨不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷。圖／聯合報資料照片
民眾黨不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷。圖／聯合報資料照片
目前藍營內部已有多位人士表態有意爭取提名市長提名，包括市議員鄭光宏（自左至右）、陳家平、醫師翁壽良等3人，無黨籍副市長林瑞彥也被外界點名是可能參選的熱門人。記者魯永明／攝影
目前藍營內部已有多位人士表態有意爭取提名市長提名，包括市議員鄭光宏（自左至右）、陳家平、醫師翁壽良等3人，無黨籍副市長林瑞彥也被外界點名是可能參選的熱門人。記者魯永明／攝影

民進黨 王美惠 嘉義 國民黨 民眾黨

延伸閱讀

民進黨選對會拍板2026嘉義市長人選 王美惠：承擔責任使命

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

不只退回總預算 民眾黨團：苛扣軍警消權益 告發卓榮泰瀆職

民眾黨團將對總預算案提復議 預告將告發卓榮泰涉瀆職

相關新聞

民進黨拍板王美惠角逐下屆嘉義市長 藍白陣營人選未定支持者焦慮

民進黨中央選對會今天拍板由立委王美惠代表民進黨參選2026年嘉義市長選舉，王美惠擁有深厚地方經營基礎與民意支持，被視為民...

林國成質詢美濃砂石案稱「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要汙名化市長及立委

有關高雄美濃農地盜採土石案，民眾黨立委林國成今天以「邁瑩大峽谷」為題質詢，內政部長劉世芳聽聞後表示，內政部跟檢調單位都正...

民眾黨團對總預算提復議 韓國瑜宣告：另定期處理

行政院將明年度中央總預算案送至立法院，在野黨不滿行政院未依法提高軍人待遇、警消退休金預算，民眾黨立法院黨團今天在院會提出...

影／巴拉圭眾議院議長率團參加雙十國慶 史上最大團力挺台灣

我國友邦巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（Raúl Luis Latorre Martínez）應我國政府邀請，於10月7日...

卓榮泰指能源政策朝3方向走 承諾研擬公開台電長期供電數據

民眾黨立委劉書彬今質詢行政院的能源政策2.0、要求台電公布長期的供電情形。行政院長卓榮泰說，將朝賴清德總統所提出多元綠能...

民進黨選對會拍板2026嘉義市長人選 王美惠：承擔責任使命

民進黨2026年地方選舉對策委員會今天拍板通過，嘉義市長選舉將由立委王美惠代表民進黨出征。消息一出，也讓外界關注多時的嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。