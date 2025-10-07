民進黨拍板王美惠角逐下屆嘉義市長 藍白陣營人選未定支持者焦慮

民進黨中央選對會今天拍板由立委王美惠代表民進黨參選2026年嘉義市長選舉，王美惠擁有深厚地方經營基礎與民意支持，被視為民進黨在嘉義市強棒人選。國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，18日黨主席選舉結束後才會展開縣市長提名作業，尊重民進黨決定，肯定王美惠實力，但藍營將依內部時程推進，審慎布局。

藍營內部已有多人表態有意爭取提名，包括市議員陳家平、鄭光宏及醫師翁壽良。對綠營王美惠出線不意外，地方黨員呼籲中央盡快啟動提名作業，讓人選早日底定，便於整合戰力。

無黨籍副市長林瑞彥也被外界點名是可能參選的熱門人選，值得注意的是，4任市長最有民意的市長黃敏惠，未宣布接班人，藍白合作在嘉義市的推進陷入停滯。民進黨現任立委王美惠將轉戰市長，藍營基層憂心「母雞換人」後若藍白各自出馬，將分散票源，恐難守住藍營版圖。

民眾黨方面，不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷被黨主席黃國昌點名，具備挑戰嘉義市長與彰化縣長的實力。不過張啓楷還未表態參選，只回應「藍白兄弟登山，各自努力」，主張藍白可透過民調機制決定人選。

由於2026年嘉義市長與市議員選舉將同時舉行，市長候選人的吸票能力將直接影響議員選情，母雞效應成為藍綠白三方布局的關鍵。黨內人士分析，國民黨主席選舉的結果將影響後續嘉義市長提名權與整合方向，若藍白無法協調合作，將成為嘉義市選情最大變數。

民眾黨不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷。圖／聯合報資料照片 目前藍營內部已有多位人士表態有意爭取提名市長提名，包括市議員鄭光宏（自左至右）、陳家平、醫師翁壽良等3人，無黨籍副市長林瑞彥也被外界點名是可能參選的熱門人。記者魯永明／攝影

