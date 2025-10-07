民眾黨團對總預算提復議 韓國瑜宣告：另定期處理

行政院將明年度中央總預算案送至立法院，在野黨不滿行政院未依法提高軍人待遇、警消退休金預算，民眾黨立法院黨團今天在院會提出復議，立法院長韓國瑜宣告「另定期處理」。

不過國民黨團未提出復議，國民黨團首席副書記長林沛祥表示，政院不依法編列預算稱要先釋憲，但釋憲還是要先依法編列預算，政府花這麼多錢買國防武器卻不給軍人加薪，復議是民意的展現，也是要讓執政黨知道不可知法玩法。

行政院會8月拍板明年度中央政府總預算案，以考量不同公務員衡平性、有違憲疑慮為由，暫緩編列志願役加薪與提高警察人員所得替代率預算，此舉引發在野不滿。立法院9月30召開院會時，國民黨圖一度擬將總預算退回程序委員會，不過又突然撤回，總預算案因而順利付委審查。

但今天民眾黨團提出復議案，韓國瑜宣告另定期處理。立法院人士說，由於立法院現在是施政總質詢期間，因此沒有討論事項時間，因此全案待韓國瑜朝野協商後決定處理復議案時間。而韓國瑜目前尚未發出朝野協商通知。

民眾黨團總召黃國昌今天早上開記者會解釋提出復議案原因說，行政院無視立法院三讀通過的法律案，拒絕編列提高軍人待遇及警消退休金等預算，民眾黨團無法接受，因此於立法院會提出復議。

