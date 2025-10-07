卓榮泰指能源政策朝3方向走 承諾研擬公開台電長期供電數據

民眾黨立委劉書彬今質詢行政院的能源政策2.0、要求台電公布長期的供電情形。行政院長卓榮泰說，將朝賴清德總統所提出多元綠能、科技儲能、加強電網韌性方向走，已有規畫具體發展。至於雖然非核家園修法後，核電廠延役申請已沒有時間限制，但他認為傳統核能對未來子孫還是有很大負擔，並承諾研議長期供電情況。

卓榮泰今率部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。劉書彬質詢時提及，良好有效率的電力政策，資訊公開非常重要，且公開資訊應不只有每天供電，應提供過去一段時間供電情況，業者才能長期觀察用電情形能否符合需求。

經濟部長龔明鑫表示，過去的資料，其實一直都有留存，但是過去的資料怎麼呈現會再研議。卓榮泰答詢指出，如果能提供更精確、一段時間的數據供民眾參考，是開放政府資料治理應該做的事，將請台電盡速研究。

此外，卓榮泰也提及能源政策2.0，現已有規畫具體發展方向，將朝發展多元綠能、科技儲能、加強電網韌性方向走，政府有政策、經費，也有執行的期程。至於非核家園修法後，核電廠延役申請已沒有時間上限制，不過傳統核能對於未來子孫還是有很大負擔。

劉書彬質疑，行政院的能源政策都是東補一塊、西補一塊，且卓揆的說法並未回應實際需求，日本、美國、南韓都已經朝核能方向發展，但「看起來您是不想負政治責任。」

另外，劉書彬也質詢運動部長李洋，詢問他對體育界改革規畫。李洋答詢說，運動部最重要是全民運動，落實多元平權及永續發展價值，認為部部都是運動部。至於卓對李洋的期許？卓榮泰指出，全民運動、全民體育、運動競技、國際事務，以及未來舉辦大型以台灣元素的國際比賽，適應運動、適應體育等，都是跟李洋第一次交換意見時，對方提出的想法。

卓榮泰提及，李洋最大的優點是來自體育界，有現役國手最好的經驗，知道訓練中心、單項協會該怎麼改革，怎麼訓練更年輕下一輩的國家體育好手，了解如何推動到社區教育、全民運動上，「重點是他沒有包袱，我也不要給他任何包袱」，盡量發揮李的想像空間，用新的觀念帶領新的運動部。

至於運動部員額尚未補完，何時能增補完畢？卓榮泰說，新成立的部會都會有過度期，現在已增補接近一半。李洋說明，年底應可達6成。卓揆補充，主要帶領運動部的次長、司長、署長已經定案。

立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢。記者余承翰／攝影 行政院長卓榮泰（中）、經濟部長龔明鑫（左）、環境部長彭啓明（右）今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影 運動部長李洋（右）今天在立法院迎來質詢處女秀，行政院長卓榮泰（左）多次幫忙他回應立委質詢。記者余承翰／攝影

商品推薦