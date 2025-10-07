民進黨選對會拍板2026嘉義市長人選 王美惠：承擔責任使命

民進黨2026年地方選舉對策委員會今天拍板通過，嘉義市長選舉將由立委王美惠代表民進黨出征。消息一出，也讓外界關注多時的嘉義市綠營人選正式底定。王美惠得知消息後表示，中央黨部肯定是一份責任，更是她對嘉義的使命。她說，先前已接獲中央黨部徵詢，希望她能代表黨參選嘉義市長，經審慎思考後決定承擔。她強調，自己從政20年來深刻體會鄉親對嘉義發展的期待，無論身處哪個職位，都會秉持一顆為民服務的心，持續為嘉義、為台灣努力。

過去一度傳出，同屬英系的嘉義縣長翁章梁可能參選嘉義市長。不過翁否認傳聞，強調沒有參選規劃。隨著選對會今拍板，嘉義市綠營的提名戰終於塵埃落定。民進黨嘉義市黨部主委黃大祐表示，對於選對會的決定予以尊重。他說，黨內對王美惠出線，沒有雜音。黃大祐的姐姐、嘉義市議員黃露慧曾在立委初選時與王美惠競爭，但在這次市長提名上，黨內皆表達尊重。

此外，正國會中常委、同時也是民進黨選對會委員的陳茂松，這次嘉義市長人選協調不在他所負責的責任區之內，代表這項人選決定是整體選對會的共識與共同決定。隨著民進黨嘉義市長人選確定，2026年地方選舉嘉義市戰局也逐漸明朗。外界關注接下來國民黨與民眾黨是否會派出重量級人選迎戰，嘉義市的選情將成為中南部綠營能否延續執政的重要指標。

