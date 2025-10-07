快訊

民進黨選對會拍板2026嘉義市長人選 王美惠：承擔責任使命

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨2026年地方選舉對策委員會今天拍板通過，嘉義市長選舉將由立委王美惠代表民進黨出征。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
民進黨2026年地方選舉對策委員會今天拍板通過嘉義市長選舉將由立委王美惠代表民進黨出征。消息一出，也讓外界關注多時的嘉義市綠營人選正式底定。王美惠得知消息後表示，中央黨部肯定是一份責任，更是她對嘉義的使命。她說，先前已接獲中央黨部徵詢，希望她能代表黨參選嘉義市長，經審慎思考後決定承擔。她強調，自己從政20年來深刻體會鄉親對嘉義發展的期待，無論身處哪個職位，都會秉持一顆為民服務的心，持續為嘉義、為台灣努力。

過去一度傳出，同屬英系的嘉義縣長翁章梁可能參選嘉義市長。不過翁否認傳聞，強調沒有參選規劃。隨著選對會今拍板，嘉義市綠營的提名戰終於塵埃落定。民進黨嘉義市黨部主委黃大祐表示，對於選對會的決定予以尊重。他說，黨內對王美惠出線，沒有雜音。黃大祐的姐姐、嘉義市議員黃露慧曾在立委初選時與王美惠競爭，但在這次市長提名上，黨內皆表達尊重。

此外，正國會中常委、同時也是民進黨選對會委員的陳茂松，這次嘉義市長人選協調不在他所負責的責任區之內，代表這項人選決定是整體選對會的共識與共同決定。隨著民進黨嘉義市長人選確定，2026年地方選舉嘉義市戰局也逐漸明朗。外界關注接下來國民黨與民眾黨是否會派出重量級人選迎戰，嘉義市的選情將成為中南部綠營能否延續執政的重要指標。

