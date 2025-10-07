快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨議員顏若芳。圖／引用自顏若芳臉書
民進黨議員顏若芳。圖／引用自顏若芳臉書

配合新版財劃法，立院國民黨團將修「地方制度法」列本會期優先法案，欲增直轄市、縣市副縣市長人數。民進黨議員顏若芳今臉書公布北市各機關缺額，並稱「怵目驚心」，表示整個北市府總缺額達2045人，轟「市府基層大失血，高層還想先補官？」

顏若芳說，立院國民黨團大動作要修改「地方制度法」，希望增加副縣市長的人數。請問在台北市第一線為民服務的公務員缺額嚴重，基層早就已經「血流不止」的狀況下，增加更多「副市長」這種高層的位子，到底是真的為了市民，還是只為了政治酬庸？

顏說，這不是危言聳聽，根據北市府去年中旬資料，市府各機關公務員缺額情況，可說怵目驚心，整個市府總缺額人數高達2045人，舉凡停管處、交工處、新工處、水利處都在列，而聯合醫院的護理師更是大缺人。這些數字背後，代表的是基層公務員遇缺無法補、代表著市政服務品質的下降，更可能代表市民的求助電話，要等更久才能得到回應，先前連蔣萬安市長自己都曾透露，北市府的離職率偏高。

顏若芳認為，一個健康的組織應該是優先補強基礎，而不是一直疊加高層。當基層公務員因為工作繁重、壓力巨大而紛紛求去時，市府該做的是檢討並提升薪資福利與勞動環境，並且火速將缺額補上，而不是本末倒置，去增加更多指揮的人、更多高薪的副市長。

所以她認為，除了市府應正視內部嚴重的缺額問題並提出具體對策外，蔣萬安市長也應勸勸立法院國民黨團回頭是岸，畢竟全面檢討公務員的薪資結構與工作環境，留住人才，才是提升市政效率的根本。

與其花心思去爭取更多副市長的位子，不如先回頭看看，那些在第一線為市民打拼的基層同仁，他們的處境有多麼艱難！

北市府 公務員 顏若芳 國民黨 蔣萬安

相關新聞

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，嘉義市由立委王美惠參選；台東縣由立委陳瑩參選，將提報至中執會確...

民眾黨團對總預算提復議 韓國瑜宣告：另定期處理

行政院將明年度中央總預算案送至立法院，在野黨不滿行政院未依法提高軍人待遇、警消退休金預算，民眾黨立法院黨團今天在院會提出...

林國成質詢美濃砂石案稱「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要汙名化市長及立委

有關高雄美濃農地盜採土石案，民眾黨立委林國成今天以「邁瑩大峽谷」為題質詢，內政部長劉世芳聽聞後表示，內政部跟檢調單位都正...

卓榮泰指能源政策朝3方向走 承諾研擬公開台電長期供電數據

民眾黨立委劉書彬今質詢行政院的能源政策2.0、要求台電公布長期的供電情形。行政院長卓榮泰說，將朝賴清德總統所提出多元綠能...

民進黨選對會拍板2026嘉義市長人選 王美惠：承擔責任使命

民進黨2026年地方選舉對策委員會今天拍板通過，嘉義市長選舉將由立委王美惠代表民進黨出征。消息一出，也讓外界關注多時的嘉...

藍營將修地方制度法列優先 顏若芳轟：基層大失血高層先補官？

配合新版財劃法，立院國民黨團將修「地方制度法」列本會期優先法案，欲增直轄市、縣市副縣市長人數。民進黨議員顏若芳今臉書公布...

