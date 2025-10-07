藍營將修地方制度法列優先 顏若芳轟：基層大失血高層先補官？

配合新版財劃法，立院國民黨團將修「地方制度法」列本會期優先法案，欲增直轄市、縣市副縣市長人數。民進黨議員顏若芳今臉書公布北市各機關缺額，並稱「怵目驚心」，表示整個北市府總缺額達2045人，轟「市府基層大失血，高層還想先補官？」

顏若芳說，立院國民黨團大動作要修改「地方制度法」，希望增加副縣市長的人數。請問在台北市第一線為民服務的公務員缺額嚴重，基層早就已經「血流不止」的狀況下，增加更多「副市長」這種高層的位子，到底是真的為了市民，還是只為了政治酬庸？

顏說，這不是危言聳聽，根據北市府去年中旬資料，市府各機關公務員缺額情況，可說怵目驚心，整個市府總缺額人數高達2045人，舉凡停管處、交工處、新工處、水利處都在列，而聯合醫院的護理師更是大缺人。這些數字背後，代表的是基層公務員遇缺無法補、代表著市政服務品質的下降，更可能代表市民的求助電話，要等更久才能得到回應，先前連蔣萬安市長自己都曾透露，北市府的離職率偏高。

顏若芳認為，一個健康的組織應該是優先補強基礎，而不是一直疊加高層。當基層公務員因為工作繁重、壓力巨大而紛紛求去時，市府該做的是檢討並提升薪資福利與勞動環境，並且火速將缺額補上，而不是本末倒置，去增加更多指揮的人、更多高薪的副市長。

所以她認為，除了市府應正視內部嚴重的缺額問題並提出具體對策外，蔣萬安市長也應勸勸立法院國民黨團回頭是岸，畢竟全面檢討公務員的薪資結構與工作環境，留住人才，才是提升市政效率的根本。

與其花心思去爭取更多副市長的位子，不如先回頭看看，那些在第一線為市民打拼的基層同仁，他們的處境有多麼艱難！

