林國成質詢美濃砂石案稱「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要汙名化市長及立委

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
內政部長劉世芳（圖）今天列席立法院會備詢。記者余承翰／攝影
內政部長劉世芳（圖）今天列席立法院會備詢。記者余承翰／攝影

有關高雄美濃農地盜採土石案，民眾黨立委林國成今天以「邁瑩大峽谷」為題質詢，內政部長劉世芳聽聞後表示，內政部跟檢調單位都正在處理，但是不要汙名化高雄市長跟在地立委，「那邊的地理位置叫做美濃。」

立法院今天繼續進行施政總質詢，林國成質詢時提及，有關盜採砂石問題，其實事前都能防範，地方政府該執行就執行，中央政府該督促就督促，標準作業流程非常重要，行政院長要為執政好壞負起最大責任，此時質詢的投影畫面則顯示「美濃最新人造奇景『邁瑩大峽谷』」。

劉世芳答詢回應，針對高雄美濃盜採砂石案，內政部跟檢調單位正在處理，但是該地不叫做「邁瑩大峽谷」，不要汙名化高雄市長與在地立委。

林國成聽聞後表達不滿，「你們又在搞政治，我講這樣有什麼錯，報章媒體都這樣寫」，劉世芳則回應，「尊重委員說法，那邊的地理位置叫做美濃。」

民進黨立委邱議瑩稍早受訪表示，林國成質詢時擅自將「美濃大峽谷」改名「邁瑩大峽谷」，自己必須對此提出嚴正抗議，她既不是地主也不是盜採者，如此土地悲劇被掛上邱議瑩與高雄市長陳其邁的名字，這是不當影射更是非常大的羞辱，「希望林國成委員能向我們道歉。」

美濃大峽谷 林國成 劉世芳 邱議瑩 陳其邁

