基隆垃圾處理補助遭砍？卓榮泰：不能蠶食鯨吞把錢搬走

打造環保永續環境成各地方政府努力目標，國民黨立委林沛祥批評，中央將天外天飛灰水洗設施補助的1.8億元一筆，這將使基隆未來飛灰處理每年額外花費3億元。行政院長卓榮泰反嗆，這應以中央地方權限畫分，現在「錢被搬走」，地方不能又要鯨吞、又要蠶食；環境部長彭啓明也直言「垃圾處裡是地方事務，不是所有都賴在我們身上。」

立法院今邀請行政院長卓榮泰率部會首長參與施政總質詢，林沛祥質詢有關基隆垃圾處理及環保的議題。他指出，基隆配合中央環境政策，推動以飛灰水洗技術處理垃圾，依循中央資源循環零廢棄；但中央卻將公文中預定明年的1.8億元、占了計畫84%的經費撤銷補助，占了計畫，這是做事壟斷、懲罰革新。

林沛祥還說，基隆將飛灰處理原為每公噸1400元，但新標案卻變成每公噸2萬8000元，增加18倍，相關處理業務高度集中於單一集團，這當中有市場壟斷、監管失靈的情況，這筆費用讓基隆每年額外負擔3億元，影響交通、教育、長照等經費，基隆因此決心響應地方政策改革卻換來懲罰。

卓榮泰表示，過去中央很多酌予補助，那是在中央有能力底下，如今現行財劃法大幅縮減中央能力，中央已經被拿走1465億元，基隆的統籌分配款增加73億元，因此本來就該自己負擔。若每個縣市都來要個1.8億元、2億元，中央受不了，不能又要鯨吞、又要蠶食，花蓮一條溪要中央處理，地方垃圾也要中央處理，錢又都搬走，「大的拿走，小的也要」。

林沛祥質詢時也說，真的要扯，基隆一般性補助款從89億元被砍倒剩9億元，今年計畫型補助款53億元被砍到剩23億元；中央現在是要讓基隆市民用血汗錢補這1.8億元的洞嗎？所以一切都是基隆的錯？

林沛祥表示，今天不是來口水戰，很多環境汙染、處理垃圾事務，不用一個個縣市處理，國家也是有責任。卓榮泰回應，全國有一套政策，並由地方來執行；林沛祥則說，法規若不清楚，再立意良善事情都會出問題。

