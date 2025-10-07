快訊

基隆垃圾處理補助遭砍？卓榮泰：不能蠶食鯨吞把錢搬走

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢。記者余承翰／攝影
立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢。記者余承翰／攝影

打造環保永續環境成各地方政府努力目標，國民黨立委林沛祥批評，中央將天外天飛灰水洗設施補助的1.8億元一筆，這將使基隆未來飛灰處理每年額外花費3億元。行政院卓榮泰反嗆，這應以中央地方權限畫分，現在「錢被搬走」，地方不能又要鯨吞、又要蠶食；環境部長彭啓明也直言「垃圾處裡是地方事務，不是所有都賴在我們身上。」

立法院今邀請行政院長卓榮泰率部會首長參與施政總質詢，林沛祥質詢有關基隆垃圾處理及環保的議題。他指出，基隆配合中央環境政策，推動以飛灰水洗技術處理垃圾，依循中央資源循環零廢棄；但中央卻將公文中預定明年的1.8億元、占了計畫84%的經費撤銷補助，占了計畫，這是做事壟斷、懲罰革新。

林沛祥還說，基隆將飛灰處理原為每公噸1400元，但新標案卻變成每公噸2萬8000元，增加18倍，相關處理業務高度集中於單一集團，這當中有市場壟斷、監管失靈的情況，這筆費用讓基隆每年額外負擔3億元，影響交通、教育、長照等經費，基隆因此決心響應地方政策改革卻換來懲罰。

卓榮泰表示，過去中央很多酌予補助，那是在中央有能力底下，如今現行財劃法大幅縮減中央能力，中央已經被拿走1465億元，基隆的統籌分配款增加73億元，因此本來就該自己負擔。若每個縣市都來要個1.8億元、2億元，中央受不了，不能又要鯨吞、又要蠶食，花蓮一條溪要中央處理，地方垃圾也要中央處理，錢又都搬走，「大的拿走，小的也要」。

林沛祥質詢時也說，真的要扯，基隆一般性補助款從89億元被砍倒剩9億元，今年計畫型補助款53億元被砍到剩23億元；中央現在是要讓基隆市民用血汗錢補這1.8億元的洞嗎？所以一切都是基隆的錯？

林沛祥表示，今天不是來口水戰，很多環境汙染、處理垃圾事務，不用一個個縣市處理，國家也是有責任。卓榮泰回應，全國有一套政策，並由地方來執行；林沛祥則說，法規若不清楚，再立意良善事情都會出問題。

基隆 林沛祥 卓榮泰 行政院

相關新聞

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，嘉義市由立委王美惠參選；台東縣由立委陳瑩參選，將提報至中執會確...

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

美國商務部長盧特尼克喊出台美晶片五五分，引發外界憂慮可能削弱美方在中國大陸犯台時出手協防的動機，同時牽動有關「矽盾說」的...

林國成質詢美濃砂石案稱「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要汙名化市長及立委

有關高雄美濃農地盜採土石案，民眾黨立委林國成今天以「邁瑩大峽谷」為題質詢，內政部長劉世芳聽聞後表示，內政部跟檢調單位都正...

表態支持盧秀燕選2028 張亞中：但應透過黨內初選成候選人

國民黨主席選舉將在10月18日進行，今在台中舉辦第一場地區政見說明會。候選人、孫文學校總校長張亞中表態支持盧秀燕，但應透...

民眾黨團對總預算提復議 韓國瑜宣告：另定期處理

行政院將明年度中央總預算案送至立法院，在野黨不滿行政院未依法提高軍人待遇、警消退休金預算，民眾黨立法院黨團今天在院會提出...

卓榮泰指能源政策朝3方向走 承諾研擬公開台電長期供電數據

民眾黨立委劉書彬今質詢行政院的能源政策2.0、要求台電公布長期的供電情形。行政院長卓榮泰說，將朝賴清德總統所提出多元綠能...

