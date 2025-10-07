莊瑞雄、陳瑩提案推公地放領 盼台東列優先區域

立委莊瑞雄和陳瑩提案推公地放領，將台東列優先區域，獲得26名立委連署並院會通過。莊瑞雄表示，無數長期耕作國有地的農民至今仍無地可領，土地正義長期滯留於歷史陰影。

民進黨籍立法委員莊瑞雄、陳瑩今天共同發布新聞稿表示，為矯正制度失衡、落實「耕者有其田」的精神，2人今日於立法院院會聯袂提出臨時提案，要求行政院儘速啟動全國性「第四階段公地放領」，重建公平與正義的土地秩序，並讓被遺漏的農民權益重見天日。

新聞稿表示，公地放領自民國40年推行，旨在讓長期承租或實際耕作的農民得以分期取得土地所有權，實踐「農地農有」理念。政策歷經早期放領、專案放領與補辦放領3個階段，卻因公共造產、林地爭議與重大災害陸續喊停，使歷史債務懸而未決。

莊瑞雄表示，日前在立法院質詢行政院長卓榮泰時，他已強調公地放領是「國家韌性的根本課題，也是土地正義的試金石」。

莊瑞雄今在院會再進一步提出臨時提案，具體要求行政院推動「第四階段放領」，以「長期實際耕作」為認定基準，並設計防杜炒作與補償配套，真正將土地歸還給在地耕作者，並獲院會無異議通過。

新聞稿表示，中央既已選擇在宜蘭大南澳重啟示範放領，就應進一步將台東納入辦理，並全盤評估推動全國公地放領可行性，建立一致、持續的制度規範，使真正耕作的農民都能獲得應有地權，讓土地正義不再因地區差異而失衡。

新聞稿表示，陳瑩也在今天提出臨時提案，援引憲法第143條「扶植自耕農及自行使用土地人」之規定，要求行政院全面檢討放領制度，恢復協助農民取得農地的機制，並視之為第四階段公地放領的開端，象徵土地正義的新里程碑。

