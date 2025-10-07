民眾黨團表態退總預算 卓榮泰：不是立院表決就可無限上綱

民眾黨立院黨團今批行政院未在115年度中央政府總預算中編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，除提復議要求退回行政院重編，也會依刑法第129條第二項告發行政院長卓榮泰嚴重瀆職。卓說，他必須捍衛憲法，不是在立院用表決就可把預算無限上綱，這樣會敗壞國家的財政紀律。

立法院院會今邀請卓榮泰率部會首長施政總質詢。民進黨立委徐富癸質詢時問及民眾黨團要把總預算退回去重編，甚至要告發瀆職一事，卓榮泰說，身為憲政機關，在憲法制度底下維護行政院應該有的職權是他的責任，「我只希望說行政院編預算的過程跟立法院審預算的結果，都要合於利民利國的方向。」

卓榮泰表示，如果立法院要大幅增加行政院的支出，一定要事先來徵詢，並共同找出財源，如果沒有履行到這個程序，就是違反憲法、違反預算法，違反財政紀律法相關的規定，也違反很多的大法官解釋。

卓榮泰說，在這個情況下，必須捍衛憲法，他也必須盡到憲政機關責任，希望在野黨團能了解，他們願意主動積極參與各項討論，但是一定要有這種過程，「而不是在這裡用表決就可以把預算無限上綱，這樣就是會敗壞國家的財政紀律，讓國庫空虛」，且影響中央地方的權力分立，更嚴重是破壞整個憲政秩序。

徐富癸問及，面對這樣的財政困境，針對總預算有什麼看法、未來會怎樣來跟立法院長韓國瑜配合？卓榮泰答詢，明年總預算中央編列稅出3兆0350億，如果跟今年比較起來，加上今年後來通過的追加預算，明年只增加22億，其實增加幅度並不算大，反而是很小的，當然希望大院能提早順利審明年度的中央政府總預算。

卓榮泰指出，其中爭議的包括警消退休條例問題、軍人待遇，大法官會議做怎樣的解釋，行政院就接受，「違憲我們當然不可能編，合憲我們就編」，且已經講得很清楚，卡住明年度總預算，地方沒有預算、人民該有的福利也會減少、該有的經濟發展也會減少，公共建設也會減少，國防支出也會減少，這是何其重大之事。

卓榮泰說，還是誠懇拜託希望能超越黨派，也希望能再跟韓院長一起跟大家坐下來談，談到一個大家都能夠接受的方案，總之把預算盡快做合理審查，是全民的期待。

