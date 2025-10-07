快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

民眾黨團表態退總預算 卓榮泰：不是立院表決就可無限上綱

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢。記者余承翰／攝影
立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢。記者余承翰／攝影

民眾黨立院黨團今批行政院未在115年度中央政府總預算中編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，除提復議要求退回行政院重編，也會依刑法第129條第二項告發行政院長卓榮泰嚴重瀆職。卓說，他必須捍衛憲法，不是在立院用表決就可把預算無限上綱，這樣會敗壞國家的財政紀律。

立法院院會今邀請卓榮泰率部會首長施政總質詢。民進黨立委徐富癸質詢時問及民眾黨團要把總預算退回去重編，甚至要告發瀆職一事，卓榮泰說，身為憲政機關，在憲法制度底下維護行政院應該有的職權是他的責任，「我只希望說行政院編預算的過程跟立法院審預算的結果，都要合於利民利國的方向。」

卓榮泰表示，如果立法院要大幅增加行政院的支出，一定要事先來徵詢，並共同找出財源，如果沒有履行到這個程序，就是違反憲法、違反預算法，違反財政紀律法相關的規定，也違反很多的大法官解釋。

卓榮泰說，在這個情況下，必須捍衛憲法，他也必須盡到憲政機關責任，希望在野黨團能了解，他們願意主動積極參與各項討論，但是一定要有這種過程，「而不是在這裡用表決就可以把預算無限上綱，這樣就是會敗壞國家的財政紀律，讓國庫空虛」，且影響中央地方的權力分立，更嚴重是破壞整個憲政秩序。

徐富癸問及，面對這樣的財政困境，針對總預算有什麼看法、未來會怎樣來跟立法院長韓國瑜配合？卓榮泰答詢，明年總預算中央編列稅出3兆0350億，如果跟今年比較起來，加上今年後來通過的追加預算，明年只增加22億，其實增加幅度並不算大，反而是很小的，當然希望大院能提早順利審明年度的中央政府總預算。

卓榮泰指出，其中爭議的包括警消退休條例問題、軍人待遇，大法官會議做怎樣的解釋，行政院就接受，「違憲我們當然不可能編，合憲我們就編」，且已經講得很清楚，卡住明年度總預算，地方沒有預算、人民該有的福利也會減少、該有的經濟發展也會減少，公共建設也會減少，國防支出也會減少，這是何其重大之事。

卓榮泰說，還是誠懇拜託希望能超越黨派，也希望能再跟韓院長一起跟大家坐下來談，談到一個大家都能夠接受的方案，總之把預算盡快做合理審查，是全民的期待。

行政院 卓榮泰 總預算 立法院 民眾黨

延伸閱讀

台灣用電遭指國安問題 卓榮泰掛保證：請台電研議公開長期供電數據

在野倡勞保「固定」撥補 卓榮泰：政府負最終責任 這條跟沒講一樣

立委提案撥補勞保法制化 卓榮泰：政府不會讓勞保倒

卓榮泰：救災時造謠滿足個人政治傾向 司法單位應主動偵辦

相關新聞

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，嘉義市由立委王美惠參選；台東縣由立委陳瑩參選，將提報至中執會確...

民眾黨團對總預算提復議 韓國瑜宣告：另定期處理

行政院將明年度中央總預算案送至立法院，在野黨不滿行政院未依法提高軍人待遇、警消退休金預算，民眾黨立法院黨團今天在院會提出...

林國成質詢美濃砂石案稱「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要汙名化市長及立委

有關高雄美濃農地盜採土石案，民眾黨立委林國成今天以「邁瑩大峽谷」為題質詢，內政部長劉世芳聽聞後表示，內政部跟檢調單位都正...

卓榮泰指能源政策朝3方向走 承諾研擬公開台電長期供電數據

民眾黨立委劉書彬今質詢行政院的能源政策2.0、要求台電公布長期的供電情形。行政院長卓榮泰說，將朝賴清德總統所提出多元綠能...

民進黨選對會拍板2026嘉義市長人選 王美惠：承擔責任使命

民進黨2026年地方選舉對策委員會今天拍板通過，嘉義市長選舉將由立委王美惠代表民進黨出征。消息一出，也讓外界關注多時的嘉...

藍營將修地方制度法列優先 顏若芳轟：基層大失血高層先補官？

配合新版財劃法，立院國民黨團將修「地方制度法」列本會期優先法案，欲增直轄市、縣市副縣市長人數。民進黨議員顏若芳今臉書公布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。