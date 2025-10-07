賴總統專訪直球對談 暢聊台美晶片合作觀點

美國廣播電視脫口秀主持人賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台，訪台期間專訪台灣賴清德總統。有關的產業布局，賴總統直言，美國仍居於龍頭地位，未來台灣相當樂意與美國一同努力，並強調「台灣也把半導體產業看成是台灣對世界未來繁榮的重要責任」，因此支持台積電（2330）布局全球。

關於該場訪談，據了解，包括傳統基金會亞洲中心資深研究員葉望輝（Stephen J. Yates）、主訪者賽斯頓及其兩位兄弟梅森（Mason Sexton Jr）、克茲（Keats Sexton）都在專訪現場，訪談結束後雙邊又進行長達一小時閉門會談，氣氛相當熱絡。

據悉，進行專訪時，賽斯頓開場率先分享訪台期間行程，表示花了幾天在台灣到處走走，去軍事基地並觀摩軍事演習、拜訪台灣企業家等。賽斯頓直言，現在美國已經有很多人在討論，台灣民眾很有公民責任感，且都以非常尊重的態度相處，街道上、社會也非常安全，「帶給我們很多啟發」。

對於賽斯頓盛讚與肯定台灣，賴總統表達誠摯感謝，並以花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災一事為例，台灣社會自動自發到花蓮幫助災民，（教師節）連續假期湧入十幾萬人，自發性帶著鏟子到花蓮，台灣社會的確充滿熱情、人民善良，因此台灣被國際社會稱讚「最美的風景是人」。

專訪一路從兩岸議題、台美關係、台海和平、產業布局談到社福政策，觸及議題面向相當廣泛，從兩岸議題強調「和平四大支柱行動方案」，以及如何對內強化國防力量、面向國際與民主陣營並肩等。

賴總統再次重申，台灣願在對等、尊嚴前提下合作交流達到和平共榮目標的對中立場，同時也是向美國聽眾傳達明確的、台灣作為區域負責任一員的自助人助立場。

其中，賽斯頓追問，如何向美國政策圈和美國公民明確表達，台灣捍衛主權的決心，或若有機會與川普總統對談，會想跟他說什麼？

賴總統表示，台灣國防預算持續增加，明年國防預算占比GDP將達到3.32%，為有史以來最高，預計2030年之前會達到5%，比北約標準早五年。

除強化國防量能，賴總統也以成立全社會防衛韌性為例，集結台灣各行各業、公私力量強化社會韌性等，強調台灣會善盡自己的責任，透過法治力量、國防力量、人民力量，守護國家同時維護區域和平穩定。

賴總統強調，若台灣真的被中國併吞，中國會更有力量在國際上跟美國競爭，將衝擊到美國本土利益，盼川普總統持續維護印太和平穩定。

相關議題上，賽斯頓提問犀利、直言不諱，賴總統回答也直指問題核心，目的就是要明確闡述台灣立場、精準回應來自美國政策圈、外交圈乃至於美國社會普羅大眾的提問，盼藉由扼要俐落的回答直接與美國社會溝通交流，同時也讓美國社會更了解台灣正在做的事情。

台灣晶片產業倍受全球關注，美國也不例外，在產業布局議題上，賽斯頓詢問對於台美在先進科技、晶片、人工智慧未來合作方面的期待？

賴總統表示，台灣半導體產業是全球半導體生態系一部分，其中有包括來自美國、日本、韓國、荷蘭等全世界的參與，美國仍居於龍頭地位，未來台灣相當樂意與美國一同努力，並強調「台灣也把半導體產業看成是台灣對世界未來繁榮的重要責任」，因此支持台積電布局全球。

在社福政策上，雙邊也探討了如何促進生育、減少少子女化趨勢，針對我政府社福政策討論交流。

專訪尾聲，賽斯頓強調，「台灣真的是一個非常美麗的國家，人民也非常的溫暖、熱情」，賴總統直球對決式的回應風格，也讓賽斯頓事後在社群平台X上發文，直呼「進行一場精彩的訪談」。

專訪結束後，賽斯頓與兩位胞弟梅森、克茲，也與賴總統拍照留念，雙邊再進行長達一小時的閉門會談，彼此暢所欲言，氣氛相當熱絡。

