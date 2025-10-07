快訊

民眾黨被喊勿成暴力仇恨代名詞 吳怡萱嗆：綠稱第二沒人敢說第一

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨發言人吳怡萱。圖／聯合報系資料照
民眾黨發言人吳怡萱。圖／聯合報系資料照

有關網紅「館長陳之漢揚言斬首賴清德總統，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，民進黨呼籲「勿成為暴力與仇恨的代名詞」，然而民進黨才最沒資格說教，如果真的要談暴力與仇恨，「民進黨稱第二，沒人敢說第一。」

陳之漢上周在網路直播喊出斬首賴總統，民進黨發言人戴瑋姍今天說，民眾黨主席黃國昌、民眾黨密切往來的人士威脅賴總統生命安全，此等行為絕非社會大眾所能接受，呼籲民眾黨切勿成為社會暴力與仇恨的代名詞。

針對戴瑋姍的發言，吳怡萱稍早透過文字回應，民進黨立委在國會以「搞破壞聞名」，包括破壞門鎖、破窗、剪拒馬、攻擊議事人員、用拐杖敲打議場桌子、亂貼封條等，這些畫面歷歷在目，再加上民進黨立委過去口不擇言，用不雅字眼怒罵他黨委員也是眾所皆知。

吳怡萱批評，執政黨不動手也要動腦，軍人待遇條例與警察人員人事條例都是立法院三讀通過、經過總統公告的法律案，行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算，如此違法濫權作為才是對國人的「冷暴力」，民進黨應該找回理性與法治，不要用權力掩蓋失能、用雙標掩蓋錯誤。

此外，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，館長的直播具有一定風格，講話本來就比較沒有尺度，過去都是依照心情表達想法，「以我對館長的認識，主要是在反應對民進黨政府倒行逆施的不滿」，這個人有時候嘴巴很壞，但是從來沒有做出違法亂紀的壞事，也從未做出超越法律尺度，甚至用暴力對待他人。

民進黨 民眾黨 網路直播 吳怡萱 館長 陳之漢 黃國昌 戴瑋姍

相關新聞

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，嘉義市由立委王美惠參選；台東縣由立委陳瑩參選，將提報至中執會確...

民眾黨團對總預算提復議 韓國瑜宣告：另定期處理

行政院將明年度中央總預算案送至立法院，在野黨不滿行政院未依法提高軍人待遇、警消退休金預算，民眾黨立法院黨團今天在院會提出...

林國成質詢美濃砂石案稱「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要汙名化市長及立委

有關高雄美濃農地盜採土石案，民眾黨立委林國成今天以「邁瑩大峽谷」為題質詢，內政部長劉世芳聽聞後表示，內政部跟檢調單位都正...

卓榮泰指能源政策朝3方向走 承諾研擬公開台電長期供電數據

民眾黨立委劉書彬今質詢行政院的能源政策2.0、要求台電公布長期的供電情形。行政院長卓榮泰說，將朝賴清德總統所提出多元綠能...

民進黨選對會拍板2026嘉義市長人選 王美惠：承擔責任使命

民進黨2026年地方選舉對策委員會今天拍板通過，嘉義市長選舉將由立委王美惠代表民進黨出征。消息一出，也讓外界關注多時的嘉...

藍營將修地方制度法列優先 顏若芳轟：基層大失血高層先補官？

配合新版財劃法，立院國民黨團將修「地方制度法」列本會期優先法案，欲增直轄市、縣市副縣市長人數。民進黨議員顏若芳今臉書公布...

