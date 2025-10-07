民眾黨被喊勿成暴力仇恨代名詞 吳怡萱嗆：綠稱第二沒人敢說第一

有關網紅「館長」陳之漢揚言斬首賴清德總統，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，民進黨呼籲「勿成為暴力與仇恨的代名詞」，然而民進黨才最沒資格說教，如果真的要談暴力與仇恨，「民進黨稱第二，沒人敢說第一。」

陳之漢上周在網路直播喊出斬首賴總統，民進黨發言人戴瑋姍今天說，民眾黨主席黃國昌、民眾黨密切往來的人士威脅賴總統生命安全，此等行為絕非社會大眾所能接受，呼籲民眾黨切勿成為社會暴力與仇恨的代名詞。

針對戴瑋姍的發言，吳怡萱稍早透過文字回應，民進黨立委在國會以「搞破壞聞名」，包括破壞門鎖、破窗、剪拒馬、攻擊議事人員、用拐杖敲打議場桌子、亂貼封條等，這些畫面歷歷在目，再加上民進黨立委過去口不擇言，用不雅字眼怒罵他黨委員也是眾所皆知。

吳怡萱批評，執政黨不動手也要動腦，軍人待遇條例與警察人員人事條例都是立法院三讀通過、經過總統公告的法律案，行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算，如此違法濫權作為才是對國人的「冷暴力」，民進黨應該找回理性與法治，不要用權力掩蓋失能、用雙標掩蓋錯誤。

此外，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，館長的直播具有一定風格，講話本來就比較沒有尺度，過去都是依照心情表達想法，「以我對館長的認識，主要是在反應對民進黨政府倒行逆施的不滿」，這個人有時候嘴巴很壞，但是從來沒有做出違法亂紀的壞事，也從未做出超越法律尺度，甚至用暴力對待他人。

商品推薦