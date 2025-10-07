民眾等不到答案…普發1萬何時可以領？卓榮泰仍未給出確切時間點

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾關心普發現金何時能拿到，但行政院尚無給出明確答案。圖／聯合報系資料照
民眾關心普發現金何時能拿到，但行政院尚無給出明確答案。圖／聯合報系資料照

民眾只期待何時拿到普發現金，但政院一直沒給出明確時間點！近來多位藍白立委質詢時紛紛詢問行政院卓榮泰「何時可以拿到普發1萬元現金？」卓榮泰僅回答說：「依照特別條例的的規定，是在預算通過之後的一個月內會發放」，卻都沒有給出確切時間點，因此10月底或11月底拿到的說法都有，但人民早就等不下去了。

從10月底延到11月底

對於普發現金一萬元，多位藍委近日在質詢時頻追問何時可發？行政院長卓榮泰在立法院備詢時曾回應，依照特別條例的規定，是在預算通過之後的一個月內會發放。其中，國民黨立委楊瓊瓔問，是不是可以解讀為，10月底就大概可以進行發放的工作？卓榮泰回應表示，如果一切順利的話，馬上就可以發放。

但卓榮泰面對民眾黨立委張啓楷的備詢時又說，普發一萬元預算案已於9月11日送達立法院，但至今仍未完成審議，只要立法院程序快，行政院就發的快。然而質詢的民眾黨立委張啓楷卻認為是卓榮泰立場反覆，包括一開始說違憲、又要排富，還曾說要增設「不領」選項，導致時程延宕。

何時拿錢說法多變

其實，立法院財政委員會8日、9日將排審韌性特別預算案，若順利完成初審，預計可在14日的程序委員會中，把特別預算案排入17日立法院會議程，並於當日完成三讀。可以理解卓榮泰「依法行政」，不願明確講出可領取普發現金的時間，但人民面對美國關稅、台南與花蓮風災，真正關切的是確切拿到錢的時間點？

而因為卓榮泰模糊的說法，拿到普發現今的時間從10月底、11月，甚至是11月底都有。但其實過去早有普發現金相關經驗，且既然都要發，行政的前置作業也定然要事先規劃，行政院既然同意三讀通過後一個月內發放，怎可能之前毫無準備？如今拿到錢的時間依舊模糊，只是徒增民眾困擾。

一錘定音 人民安心

如今，賴政府與卓內閣的民調都陷入低谷，社會對於大罷免、關稅談判、風災等議題多表不滿下，行政院不如儘速研擬發放現金的措施，並提出在法定期限內的確定日期，讓民眾更安心。1萬元對許多基層民眾來說不無小補，政府應該苦民所苦，儘速公布日期，別讓民眾再懸著一顆心、癡癡等待。

普發一萬 普發現金 行政院 卓榮泰 立法院

