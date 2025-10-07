聽新聞
0:00 / 0:00
民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰
民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，嘉義市由立委王美惠參選；台東縣由立委陳瑩參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序。
黨內人士表示，今天會中針對這嘉義市、台東縣這兩個徵召區，選對會成員有高度共識，決定先行完成建議提名人選作業，接下來幾次的選對會，也會陸續將完成協調的縣市人選做確認，目標在明年農曆年前，完成2026年縣市首長提名作業。
今天選對會除了廣泛討論各縣市首長參選人之外，另一項討論重點是初選時程。據悉，主要是台南市長初選，有其中一方陣營希望延後進行，會中派系代表意見不一，主張早一點進行、晚一點進行的意見都有，並未達成共識，將待下次會議再討論。
黨內人士說，原則上台南市、高雄市、嘉義市是在同一個提名規則組別，三個縣市會在同一個時段區間一起舉辦初選，仍是目前選對會原則。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言