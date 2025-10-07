快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王美惠。 圖／聯合報系資料照片

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，嘉義市由立委王美惠參選；台東縣由立委陳瑩參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序。

黨內人士表示，今天會中針對這嘉義市、台東縣這兩個徵召區，選對會成員有高度共識，決定先行完成建議提名人選作業，接下來幾次的選對會，也會陸續將完成協調的縣市人選做確認，目標在明年農曆年前，完成2026年縣市首長提名作業。

今天選對會除了廣泛討論各縣市首長參選人之外，另一項討論重點是初選時程。據悉，主要是台南市長初選，有其中一方陣營希望延後進行，會中派系代表意見不一，主張早一點進行、晚一點進行的意見都有，並未達成共識，將待下次會議再討論。

黨內人士說，原則上台南市、高雄市、嘉義市是在同一個提名規則組別，三個縣市會在同一個時段區間一起舉辦初選，仍是目前選對會原則。

民進黨立委陳瑩。圖／陳瑩辦公室提供

民進黨 王美惠 陳瑩 台東 嘉義

