台聯黨不缺席中央地方選戰 周倪安選澎湖立委

中央社／ 澎湖縣7日電

台聯黨主席、前立法委員周倪安今天在澎湖縣表示，台聯黨2026年地方選戰不缺席，她也決定從澎湖出發，投入下屆澎湖選舉區立委選舉，宣揚台聯黨政治理念，爭取選民支持，帶動澎湖發展。

現任澎湖選區選出的立委為民主進步黨籍楊曜，但楊曜9月說，飽受睡眠障礙折磨，面對無解的睡眠障礙，「本屆立委任期屆滿後，不再參選公職」。

周倪安下午在澎湖馬公市長春大飯店舉行記者會說，台聯黨不缺席2026年地方選舉，將在縣長、縣議員與鄉鎮市長選舉等推人參選，為2028年選舉暖身，營造選戰氛圍。

周倪安晚間受邀演說「蛻變中世局和堅持理想的台聯」，8日上午到馬公漁市場拜訪民眾。

周倪安表示，台聯黨前身是台灣團結聯盟，曾主攻不分區立委選舉「政黨票」，提澎湖建台澎大橋構想，獲澎湖鄉親高票支持，非常可惜未過政黨票門檻，已多年無立委席次。

澎湖縣 立委選舉 台聯

