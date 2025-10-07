台聯黨不缺席中央地方選戰 周倪安選澎湖立委
台聯黨主席、前立法委員周倪安今天在澎湖縣表示，台聯黨2026年地方選戰不缺席，她也決定從澎湖出發，投入下屆澎湖選舉區立委選舉，宣揚台聯黨政治理念，爭取選民支持，帶動澎湖發展。
現任澎湖選區選出的立委為民主進步黨籍楊曜，但楊曜9月說，飽受睡眠障礙折磨，面對無解的睡眠障礙，「本屆立委任期屆滿後，不再參選公職」。
周倪安下午在澎湖馬公市長春大飯店舉行記者會說，台聯黨不缺席2026年地方選舉，將在縣長、縣議員與鄉鎮市長選舉等推人參選，為2028年選舉暖身，營造選戰氛圍。
周倪安晚間受邀演說「蛻變中世局和堅持理想的台聯」，8日上午到馬公漁市場拜訪民眾。
周倪安表示，台聯黨前身是台灣團結聯盟，曾主攻不分區立委選舉「政黨票」，提澎湖建台澎大橋構想，獲澎湖鄉親高票支持，非常可惜未過政黨票門檻，已多年無立委席次。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言