快訊

林國成質詢稱美濃盜採案為「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要汙名化

中央社／ 台北7日電
內政部長劉世芳（中）。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
民眾黨立委林國成今天總質詢時提及美濃「大峽谷」案，投影片上寫著「邁瑩大峽谷」；內政部長劉世芳說，檢調正在處理，不要汙名化高雄市長與立委。民進黨立委邱議瑩則嚴正抗議表示，她既非地主也不是盜採者，要求林國成道歉。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民眾黨立委林國成質詢時表示，高雄盜採砂石的問題是可以防範的，只要行政院長卓榮泰下令，地方政府就要執行、中央政府也要督促；林國成的投影片上則顯示「美濃最新人造奇景『邁瑩大峽谷』」。

劉世芳答詢時說，高雄的部分檢調正在處理，但是請不要汙名化，那不叫「邁瑩大峽谷」，不要汙名化高雄市長與立委。

林國成表示，「我講這樣有什麼錯」，報章媒體都這樣寫，請劉世芳叫報章雜誌不要登，「還要妳來糾正我啊」；劉世芳說，因為那邊的地理位置不叫這個名字，它是美濃，「我尊重委員」。

邱議瑩下午受訪時表示，林國成在質詢提到「美濃大峽谷」的事，並改名為「邁瑩大峽谷」，她必須提出嚴正抗議，她既不是地主，也不是盜採者，把這樣的土地悲劇掛上她和高雄市長陳其邁的名字，是不當影射、非常大的羞辱，「希望林國成委員能向我們道歉」。

邱議瑩說，她支持檢調加速偵辦不法集團，早日繩之以法；開議後她率先提出「土石採取法」修正草案，除增加罰則外，也將地主、司機、車行等一連串產業鏈都加重罰則，讓地方政府執行時更強而有力，也能更迅速對不法集團進行行政裁罰。

邱議瑩表示，每個城市開發時都會遇到廢棄土方的問題，不只是高雄，彰化、台中、新北、台北都會有，既然現在發現這個問題，政府責無旁貸要處理土方最終處置。對於高雄的廢棄土方，希望重啟南星填海造陸計劃，並配合她提出機場南遷的政見，就能獲得解決。

媒體追問，本案是否與高雄市長初選民調有關。邱議瑩說，她不做任何臆測，但顯然是有心人士集中火力要攻擊她和陳其邁，如果放在市長選舉的角度上面看，「或許是有這樣的意味」。

林國成 邱議瑩 高雄市 美濃大峽谷 劉世芳 盜採 陳其邁 民眾黨 民進黨 砂石

