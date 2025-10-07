快訊

【重磅快評】兩岸和平寄望川普 賴清德確定非反串？

聯合報／ 主筆室
賴清德總統近日接受美國廣播節目專訪時表示，如果美國總統川普能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普必然是諾貝爾和平獎得主。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統近日接受美國廣播節目專訪時表示，如果美國總統川普能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普必然是諾貝爾和平獎得主。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普日前表示，中共國家主席習近平致電，承諾在他任內不會攻台。賴清德總統近日接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪時表示，如果川普能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普必然是諾貝爾和平獎得主。賴清德若將兩岸和平寄望於川普，令人不禁冷汗直流。

賴清德在訪問中暢談「和平四大支柱行動方案」，彷彿是與川普隔空交心。賴總統訪談的重中之重就是強化國防力量，他特別強調，台灣政府明年的國防預算根據北約標準可以達到GDP的3.32%，2030年前可達到GDP的5%。賴總統提及的2030年時間點很巧妙，無疑在暗示，若他2028年總統連任失利，「5%國防預算」未必能如期兌現。

賴清德也指出，台灣一方面對美國或國際社會軍事採購，另一方面推動國防自主，跟國際社會共同開發武器，讓台灣本土的國防工業能夠發展起來，包括無人機、水下無人潛艇、機器人等，都是未來台灣要著重發展的項目。賴總統的言下之意，台灣不只提高國防預算，還要與國際社會共同精進武器裝備；美國將是台灣倚賴的重心，明顯劍指中國大陸而來，兩岸表面稱要「促和」，實際恐增加「促戰」的風險。

對於兩岸經貿，賴總統表示，台灣2010年對外投資有83.8%投資在中國大陸，去年只剩下7%，現在美國是台灣最重要的投資對象。實際上，台灣減少鄰近的對中投資，逐漸轉移到太平洋彼岸的美國，除了政治風險的考量，川普以高壓式對等關稅逼迫台灣增加對美晶片研發、採購投資的金額比例，賴政府鼓吹捨近求遠的政經投資模式，真的符合台灣企業的投資布局嗎？

賴總統打造「韌性台灣」的藍圖，一手提高國防戰備需求、減少對中投資，另一手又斷絕兩岸交流、增加相互溝通的障礙，賴總統恐怕是遞出「有刺的橄欖枝」，賴政府的兩岸路線連國內朝野都爭論不休，若把兩岸和平的重任寄望在川普身上，將讓國人膽戰心驚。

川普曾表示，台灣要交保護費，又說台灣偷走美國晶片製造業，如果沒有利益關係，台美關係未必「堅若磐石」。眾所周知，川普的「美國優先」是以自身利益為唯一考量，台灣向來只是川普眼中的筆尖、棋子，隨時可割可棄，這是台灣必須正視的國際現實，國家安全切莫一廂情願。

賴總統似乎把川普當成拯救兩岸關係的「美國隊長」，以川普的性格，若因此得到諾貝爾和平獎，背後恐怕也是要按件計酬，台灣不知要付出多大的代價？

