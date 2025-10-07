快訊

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2018年時任的美國眾議院外交委員會主席曾拜訪台北，會場可見台灣與美國國旗。路透
美國商務部長盧特尼克喊出台美晶片五五分，引發外界憂慮可能削弱美方在中國大陸犯台時出手協防的動機，同時牽動有關「矽盾說」的爭論。

彭博資訊報導，賴清德總統近日接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪於7日凌晨播出。他向美國總統川普喊話，正視台灣之於美國國家利益的重要性，表明願支持台積電在全球布局投資，協助美國推動再工業化與AI產業發展。

賴清德更表示，如果川普能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊，川普必然是諾貝爾和平獎得主。

在賴總統強調台灣戰略價值仍與美國利益緊密相扣的同時，香港亞洲時報6日刊出的另一篇文章，詳細檢視了台灣半導體產業對台灣整體安全的價值，也就是「矽盾」是否仍足以嚇阻中國動武。

香港亞洲時報報導，「矽盾」（silicon shield）源自美國學者艾迪森（Craig Addison）2020年文章，主張美國會為保護自身科技產品供應而出兵防衛台灣，如1991年為確保科威特石油而干預伊拉克。此理論後來延伸為中國仰賴台灣供應約1/3半導體，因此不敢輕易攻台，以免斷供重創經濟。

但是，亞洲時報的這篇文章指出，矽盾理論也存在反說，主張台灣的半導體優勢反而可能成為北京動武的誘因。中國或為確保先進晶片供應、或切斷美國來源而強行奪台。

報導分析，矽盾能否發揮作用，取決於3個攸關台灣國安的大環境條件。首先是台灣藍綠兩黨都反對將半導體產能一半移往美國，但在如何將半導體生產作為戰略資產運用上立場分歧。

其次，現任美國政府似乎認為不必在亞太維持主導軍力，而可透過區域經濟槓桿確保自身安全。川普有關的公開談話也未將台灣視為戰略資產。報導推論，若美方仍出於地緣與盟友信任等將台灣視為戰略資產，那麼晶片供應只是加分項；反之，半導體主導地位則淪為孤立的商業問題，要解決半導體問題未必涉及出兵護台。

第三，美國決策圈正傾向認為台灣「軍事上難以防守」，無論有沒有矽盾，如果中國攻台，美軍也不會介入。川普與盧特尼克皆以「台灣與中國距離僅數十英里」為由，暗示防衛徒勞無功。報導中反駁這個論點，指其不合邏輯，因為儘管美軍武器仰賴台灣晶片，半導體供應中斷只會影響後續生產，並不會立刻削弱美國反制能力。

這篇文章說，即使矽盾暫時具嚇阻力，但中期前景也不樂觀。一方面美、中、日、韓正積極發展本土晶片產業，降低對台依賴；另一方面，台灣受限於工程師短缺、理工科系學生減少、人才外流與缺水問題。更根本的是，北京是否開戰取決於政治，而非經濟。若中國認定台灣正走向永久分離，戰爭可能被視為唯一選項，無論台灣是否有關鍵的半導體。

美國總統川普（右）及商務部長盧特尼克（左）皆曾以「台灣與中國距離僅數十英里」為由，暗示台灣在軍事上難以防守。圖為兩人9月19日在白宮橢圓辦公室。歐新社
