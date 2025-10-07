快訊

美濃大峽谷案延燒 高雄綠委被爆與盜採地主關係匪淺

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
國民黨議員許采蓁揭露，旗山區永和里長周銹玉（右）的丈夫（左）是涉入美濃農地盜採的其中一名地主。周反駁，兩人已經離婚4年，沒有關係。圖／許采蓁服務處提供
國民黨議員許采蓁揭露，旗山區永和里長周銹玉（右）的丈夫（左）是涉入美濃農地盜採的其中一名地主。周反駁，兩人已經離婚4年，沒有關係。圖／許采蓁服務處提供

高雄美濃大峽谷案持續延燒，國民黨議員許采蓁今在議會踢爆，美濃成功段周姓盜砂坑洞地主的妻子是旗山區某里長、兒子是全國黨代表，周里長是立委賴瑞隆競選市長的輔選成員，綠營團隊內有不法份子，要求市府嚴辦。被控里長強調，她與遭控地主已離婚、無關係。賴瑞隆辦公室表示，希望司法檢調積極介入查案，查明真相，毋枉毋縱。

美濃盜砂石姓地主日前陪同立委柯志恩會勘大峽谷，綠營批評柯「自盜自演」。議員許采蓁今早在議會質詢時揭露，區山區有位里長常穿立委賴瑞隆背心跑行程，兒子擔任全國黨代表，丈夫更是美濃區成功段一處盜採坑洞的地主，質問陳其邁敢不敢辦賴瑞隆及民進黨黨代表。

陳其邁回應，他不認識許采蓁提及的人士，若有違法一定會辦到底。

許采蓁在記者會上進一步說明，美濃吉洋盜砂農地案有6名被告，其中周姓被告的公司地址和美濃成功段88、89號的周姓地主地址一樣，土地謄本上也有他的名字。此外，周的妻子擔任里長，從賴瑞隆參選市長開始，就積極參與輔選工作，穿賴瑞隆背心代表出席頒獎，雙方互動密切，民進黨才是蛇鼠一窩、同流合汙。

針對許采蓁指控，旗山區永和里長周銹玉回應，她與遭控的周姓地主已經離婚4年多，彼此無涉，任何把她與此案連結的說法，皆屬無中生有，不齒國民黨團以選舉為目的，企圖為柯志恩洗白轉移焦點而不擇手段，已委任律師蒐證。

賴瑞隆國會辦公室表示，針對任何破壞環境，盜採砂石並回填廢棄物的惡劣行徑，要求政府強力查辦，司法也應毋枉毋縱嚴查嚴辦，另外志工支持者也是秉持這樣的立場，沒有灰色空間。

旗山區永和里長永和里長周銹玉（畫圈處）參加立委賴瑞隆造勢活動，遭國民黨議員指控她的家人是美濃大峽谷案的地主之一。圖／許采蓁服務處提供
旗山區永和里長永和里長周銹玉（畫圈處）參加立委賴瑞隆造勢活動，遭國民黨議員指控她的家人是美濃大峽谷案的地主之一。圖／許采蓁服務處提供
國民黨團今日召開記者會，會中揭露美濃吉洋坑洞案其中一名被告也是砂石天坑的地主之一，涉案地主的家人與綠營關係密切。圖／許采蓁服務處提供
國民黨團今日召開記者會，會中揭露美濃吉洋坑洞案其中一名被告也是砂石天坑的地主之一，涉案地主的家人與綠營關係密切。圖／許采蓁服務處提供
旗山區永和里長永和里長周銹玉（右一）穿立委賴瑞隆背心參與活動，遭國民黨議員指控她的家人是美濃大峽谷案的地主之一。圖／許采蓁服務處提供
旗山區永和里長永和里長周銹玉（右一）穿立委賴瑞隆背心參與活動，遭國民黨議員指控她的家人是美濃大峽谷案的地主之一。圖／許采蓁服務處提供
國民黨團今日召開記者會，會中揭露美濃吉洋坑洞案其中一名被告也是砂石天坑的地主之一，涉案地主的家人與綠營關係密切。記者徐白櫻／攝影
國民黨團今日召開記者會，會中揭露美濃吉洋坑洞案其中一名被告也是砂石天坑的地主之一，涉案地主的家人與綠營關係密切。記者徐白櫻／攝影

