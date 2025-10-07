美濃大峽谷案延燒 高雄綠委被爆與盜採地主關係匪淺
高雄美濃大峽谷案持續延燒，國民黨議員許采蓁今在議會踢爆，美濃成功段周姓盜砂坑洞地主的妻子是旗山區某里長、兒子是全國黨代表，周里長是立委賴瑞隆競選市長的輔選成員，綠營團隊內有不法份子，要求市府嚴辦。被控里長強調，她與遭控地主已離婚、無關係。賴瑞隆辦公室表示，希望司法檢調積極介入查案，查明真相，毋枉毋縱。
美濃盜砂石姓地主日前陪同立委柯志恩會勘大峽谷，綠營批評柯「自盜自演」。議員許采蓁今早在議會質詢時揭露，區山區有位里長常穿立委賴瑞隆背心跑行程，兒子擔任全國黨代表，丈夫更是美濃區成功段一處盜採坑洞的地主，質問陳其邁敢不敢辦賴瑞隆及民進黨黨代表。
陳其邁回應，他不認識許采蓁提及的人士，若有違法一定會辦到底。
許采蓁在記者會上進一步說明，美濃吉洋盜砂農地案有6名被告，其中周姓被告的公司地址和美濃成功段88、89號的周姓地主地址一樣，土地謄本上也有他的名字。此外，周的妻子擔任里長，從賴瑞隆參選市長開始，就積極參與輔選工作，穿賴瑞隆背心代表出席頒獎，雙方互動密切，民進黨才是蛇鼠一窩、同流合汙。
針對許采蓁指控，旗山區永和里長周銹玉回應，她與遭控的周姓地主已經離婚4年多，彼此無涉，任何把她與此案連結的說法，皆屬無中生有，不齒國民黨團以選舉為目的，企圖為柯志恩洗白轉移焦點而不擇手段，已委任律師蒐證。
賴瑞隆國會辦公室表示，針對任何破壞環境，盜採砂石並回填廢棄物的惡劣行徑，要求政府強力查辦，司法也應毋枉毋縱嚴查嚴辦，另外志工支持者也是秉持這樣的立場，沒有灰色空間。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言