民眾黨提撥補勞保法制化 卓榮泰承諾：不會讓勞保倒

立法院民眾黨團長期訴求「撥補勞保法制化」，白委7日質詢時再提此事。行政院長卓榮泰答詢時表示，這些政府都已在做，政府不會讓勞保倒。勞動部長洪申翰也說，現行政策，就是由政府負勞保財務的最終支付責任，明年勞保編列1,300億元撥補。

卓榮泰今赴立法院施政報告並備詢。

白委林國成質詢提到，勞保有將近1,100萬人投保，為了提升對勞工的保障，黨團提案修正「勞工保險條例」第66條、69條，將政府撥補法制化，盼明定政府應負勞保基金最後支付責任。

卓榮泰答詢時指出，勞保是政府的責任，這兩個條文的內容，政府已經在做。但他認為，「固定撥補」定義為何，必須衡量國家財政以及勞保基金的變化，所以「固定」這個用字需要再斟酌。

卓榮泰強調，政府負勞保的最終責任，絕對不會讓勞保倒，而且會讓勞保越來越好，這是政府的自我要求。而法律條文必須要有一些彈性、斟酌，希望能理性討論。

洪申翰說明，現行政策，就是由政府負擔勞保財務的最終支付責任。明年中央政府財政受到財劃法修正後的影響，但針對勞保，公務預算仍編列新台幣1,200億元，加上韌性特別預算編100億元，總共1,300億元。他對修法提案持開放態度，予以尊重。

卓榮泰表示，政府的政策已定，不會改變對勞工的照顧，即使未來進到修法程序，也期待立法院能理性討論，找出最好的方向，在政府財政可及範圍內，保護勞工。

