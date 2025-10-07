【重磅快評】總預算輪迴 卓榮泰要錯失幾次下台身影？

藍白立院黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，要對總預算案提復議，民眾黨團還要告發卓揆瀆職；卓急稱從未忽視軍警消福利，希望和立院討論，也請立法院長韓國瑜主持會議。只是行政院早已釋憲，並稱釋憲結果若未違憲，再來追溯補齊，甚至還搬出李煥時期的憲釋案例反駁，一再證明卓內閣只想玩無限輪迴的對抗遊戲，至於軍警消福利，只是籌碼而已。

立法院三讀通過並由總統公告攸關志願役加薪、提高警消退休所得替代率的相關條例，行政院聲請釋憲及暫時處分，藍白認為行政院未依法編列軍人待遇與提高警消退休金等項目，決定提復議，要求退回總預算；民眾黨團副總召張啓楷更表示，民進黨政府苛扣軍人加薪及警消人員退休金，也將一併告發卓榮泰瀆職，依刑法第129條規定，「公務員對於職務上發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣者，處1年以上、7年以下有期徒刑」，未來也會協助軍警消申請國賠。

對於藍白的大動作，卓榮泰態度看似放軟，稱政府逐年提升國軍各項待遇，今年追加預算編定59.5億元，一整年也比過去增加200多億元預算，增進軍人各項福利，同時對志願役及戰鬥部隊、航管部隊、網路部隊的戰鬥勤務給予加給，這是政府每年一定在做、也一定會做的事。

但很奇怪的是，如果真如卓榮泰所言，增進軍人福利是政府每年一定在做、一定會做的事，為何偏偏不提警消人員的福利呢？難道警消不是屬於國防預算，不能算進川普要求增加國防預算的配額（Quota），就按下不表嗎？

如果卓內閣從未忽視軍警消福利，那立法院今年三讀通過的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」，就是要增進志願役及警消福利，不是讓行政院編相關列預算有依據嗎？行政院說今年有追加預算，但又不編列明年預算，有如訂麥當勞偏要給肯德基，這又是什麼心態？

更有問題的是，行政院發言人李慧芝竟舉35年前的例子，指當時立院違憲要求加發公教人員獎金，當時行政院長李煥拒絕執行並釋憲，最終大法官做出釋字第264號解釋，指立法院的決議是「為增加支出之提議」，違反憲法第70條，大法官釋字第391號解釋理由書也明示「預算案則祇許行政院提出」，立法院應尊重行政院，而非一再跨越紅線、甚至違憲。

要搞清楚的是，立法院今年1月三讀通過的「警察人員人事條例」，並由總統公告生效，將退役警察、消防、海巡的每月退休所得替代率比照軍人，提升至80%；今年7月三讀通過「軍人待遇條例」修正草案，明定國軍志願役每月加給3萬元。這都是法律案，李慧芝一再談預算案，是不懂還是故意混淆？

再者，當年李煥聲請釋憲的立法在是行政院總預算附帶決議加發獎金，這是違反預算法，藍白這次修法提高軍警消福利的兩個條例都是法律案，行政院連一塊錢都沒編，反而盡扯今年軍人待遇追加預算編定59.5億元，這又關明年總預算未依法編列什麼事？若要一視同仁，那警消今年怎麼沒有一視同仁追加預算？

卓榮泰上台後，只玩民進黨想要的遊戲規則，但總是鍛羽而歸後再施展小手段。今年的總預算已經玩過一輪，被立院小刪後，覆議否決後既不接受又不辭職，馬上又提釋憲，即使手握史上最高的總預還要統刪地方補助款，大砍捷運補助，連學校冷氣都不想補助，明年總預算未依法編列，問題更大於今年，卓榮泰除了覆議、釋憲，還能玩出什麼新把戲？

普發現金1萬元就是一個活生生的教訓，卓榮泰自始就質疑普發現金「違法違憲」，讓他天人交戰，甚至調侃民眾可能只會拿這1萬元「買遙控飛機、買冰箱」；但在強大民意下，8月1日總統公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明確規定普發現金1萬元，卓馬上改口將「依照總統所公布的內容為準」執行，昔日「違法違憲」、「萬萬使不得」不復再言。

民進黨在兩次大罷免大失敗之後還學不會調整，難道每年的總預算都要這樣無限輪迴？這樣的閣揆在普發現金決策轉向後已失去一次下台的優美身影；藍委傅崐萁今天質疑中央救災不力，真的很難過有這種院長，卓反嗆「你是難過你的政治生命」。卓揆不在意自己錯過下台的優美身影，此時又怎好意思奢談他人的「政治生命」？

商品推薦