快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

影／美濃大峽谷案「水很深」 多人建議柯志恩找隨扈保護人身安全

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩（右三）會同黨籍議員開記者會，針對美濃大峽谷案，她坦言自己與議員及幕僚團隊都承受很大壓力。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委柯志恩（右三）會同黨籍議員開記者會，針對美濃大峽谷案，她坦言自己與議員及幕僚團隊都承受很大壓力。記者徐白櫻／攝影

國民黨立委柯志恩連批美濃大峽谷案引起社會關注，今日她在高市議會有感而發說，這段時間承受非常多壓力，地方人士多次建議她找隨扈保護安全，也有人告訴她「水很深」，更被冠上「自盜自演」封號，後續朝修法方向努力。

國民黨立委柯志恩會同黨團議員開記者會，會中議員許采蓁揭露另位盜砂地主與現任綠營立委有關。柯志恩聽完後表示，黨籍議員猛追此案，無非是希望檢調、市府能對美濃好山好水多一層保護，不再發生類似案件。

柯志恩說，這段時間她承受非常多壓力，議員與議員幕僚也是，她好幾次收到地方人士語重心長告知，希望她請隨扈保護自已的安全，不過她目前對治安還是深具信心。

除建議柯志恩請隨扈外，也有人直接或間接告訴柯這件事情「水很深」。柯表示，她只是單純地接受民眾陳情，對於環境、道路破壞提出質疑，不料純粹事件竟被民進黨操作成自盜自演，「盜」字很沉重，若有證據應該直接去提告。

柯志恩表示，農地盜採砂石在原縣府時代就有，最近幾年又重填廢棄物，盜採非常嚴重，檢調與市府有作為，但沒有辦法遏止，她希望理性討論修法問題。行政院也要有對策，不要立法院提老半天，行政院卻置之不理，目前土石採取法在陸域的盜採行為沒有刑責，她認為應該要大幅提供罰鍰及新增、加重刑事責任。

柯志恩 議員 行政院

延伸閱讀

民進黨南高執政危機 謝龍介、柯志恩民調追上 他曝滿意度回升唯一辦法

邱議瑩民調逆襲第一？高市議員黃彥毓：按綠初選規則 賴瑞隆才最高

2026高雄市長最新民調曝光後 邱議瑩、林岱樺齊批柯志恩

整理包／美濃大峽谷吵什麼？砂石盜採案牽動高雄市長選情 一文看懂始末

相關新聞

影／美濃大峽谷案「水很深」 多人建議柯志恩找隨扈保護人身安全

國民黨立委柯志恩連批美濃大峽谷案引起社會關注，今日她在高市議會有感而發說，這段時間承受非常多壓力，地方人士多次建議她找隨...

【重磅快評】總預算輪迴 卓榮泰要錯失幾次下台身影？

藍白立院黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，要對總預算案提復議，民眾黨團還要告發卓揆瀆職；卓急稱從未忽...

審計長人事上演朝野大和解 總預算卡關解方在誰那？

立法院新會期開議，朝野黨團取得共識，優先處理人事同意權案，審計長陳瑞敏最終獲得112張同意票成功續任，時值明年度中央政府總預算即將展開審查，朝野立委展現難得的大和解，也讓外界嗅到一絲樂觀跡象，而藍白黨團為了避免重蹈覆轍，本會期預計展開一系列彈性作法。

華府直擊／台美貿易協議「沒招了」 恐待川習會後明朗

台美貿易談判日前完成第五輪實體磋商，台美有可能針對在美國建立產業園區的模式達成共識，有產業人士指出，這是台灣面對美國期待獲得更多半導體市場，不得不拿出來的策略；不過這是否象徵台美之間有可能在近期達成貿易協議，有涉外人士表示，「川習會」恐怕才是美方接下來的重點。

名人詐騙黃仁勳也受害 洪孟楷：數發部應要求社群平台廣告實名制

詐騙猖獗，手法推陳出新，最新AI深偽科技也被用在偽造名人講話影音，輝達執行長黃仁勳也成受害對象。國民黨立委洪孟楷今說，要...

藍白將復議總預算 卓揆：若合憲會再編

「如果軍警消預算經大法官審議合憲，我們就會編列！」行政院長卓榮泰7日針對藍白將復議總預算回應說，依照釋字264號解釋，立法院一再用各種方式要求行政院去增加大幅支出，應徵詢並指出相關預算來源，行政院將提出釋憲，若合憲就會編列預算；針對在野黨希望政府提出花蓮特別條例，卓揆希望先以追加預算因應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。