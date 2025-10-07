影／美濃大峽谷案「水很深」 多人建議柯志恩找隨扈保護人身安全

國民黨立委柯志恩連批美濃大峽谷案引起社會關注，今日她在高市議會有感而發說，這段時間承受非常多壓力，地方人士多次建議她找隨扈保護安全，也有人告訴她「水很深」，更被冠上「自盜自演」封號，後續朝修法方向努力。

國民黨立委柯志恩會同黨團議員開記者會，會中議員許采蓁揭露另位盜砂地主與現任綠營立委有關。柯志恩聽完後表示，黨籍議員猛追此案，無非是希望檢調、市府能對美濃好山好水多一層保護，不再發生類似案件。

柯志恩說，這段時間她承受非常多壓力，議員與議員幕僚也是，她好幾次收到地方人士語重心長告知，希望她請隨扈保護自已的安全，不過她目前對治安還是深具信心。

除建議柯志恩請隨扈外，也有人直接或間接告訴柯這件事情「水很深」。柯表示，她只是單純地接受民眾陳情，對於環境、道路破壞提出質疑，不料純粹事件竟被民進黨操作成自盜自演，「盜」字很沉重，若有證據應該直接去提告。

柯志恩表示，農地盜採砂石在原縣府時代就有，最近幾年又重填廢棄物，盜採非常嚴重，檢調與市府有作為，但沒有辦法遏止，她希望理性討論修法問題。行政院也要有對策，不要立法院提老半天，行政院卻置之不理，目前土石採取法在陸域的盜採行為沒有刑責，她認為應該要大幅提供罰鍰及新增、加重刑事責任。

