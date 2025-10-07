歐盟新出入境系統將啟用 外交部提醒多預留通關時間

歐盟將於12日啟用「入／出境系統」（EES），外交部今天建議民眾赴歐洲前，注意歐盟及申根區國家政府官方網站公告，以掌握最新資訊。同時，捷克對台灣提供的自動通關（e-Gate）待遇，將因系統銜接問題暫停開放。

外交部上午舉行例行記者會，歐洲司長黃鈞耀進行業務簡報。

黃鈞耀表示，依據歐盟執委會公告，歐洲「入／出境系統」（Entry／Exit System, EES）將於12日啟用，歐盟給予申根會員國6個月緩衝期，至2026年4月10日止，期間將逐步建置自動查驗系統EES，系統將於旅客首次入境時，收錄指紋及臉部照片等生物辨識資料。

黃鈞耀說明，考量EES實施初期會影響旅客訪歐的通關時間，已請歐盟經貿辦事處（EETO）儘快就EES實施方式，以及應注意事項向台灣民眾說明及宣導，並公告於網站以供查詢。

黃鈞耀表示，建議民眾赴歐洲旅行前，密切注意歐盟及申根區國家政府官方網站公告，以便即時掌握最新規定及旅遊資訊，並在EES系統建置緩衝期間，即明年4月10日前，多預留入出境通關所需時間，以保障自身權益。

外交部表示，目前予台灣e-Gate（自動通關）待遇的歐洲國家，包括捷克、義大利及德國。黃鈞耀說，在EES啟用後，首次入境均須登錄指紋及臉部等生物辨識資料，才能使用e-Gate，但捷克因系統銜接問題，短期內對包括台灣、韓國、英國等國人士，將先暫停開放e-Gate。相關詳情，建議民眾至歐盟執委會官網查詢，或逕洽各國駐台機構。

此外，黃鈞耀表示，先前已洽得愛沙尼亞同意，持台灣有效駕照正本，搭配國際駕照正本，可在愛沙尼亞短期駕車。近日再獲愛沙尼亞政府同意，台灣人駕車已無須再提供國際駕照的愛文翻譯，外交部已於全球資訊網「全球免試申換駕照」頁面更新此資訊，交通部公路局也已進行相應更新。

