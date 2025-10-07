快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

歐盟新出入境系統將啟用 外交部提醒多預留通關時間

中央社／ 台北7日電

歐盟將於12日啟用「入／出境系統」（EES），外交部今天建議民眾赴歐洲前，注意歐盟及申根區國家政府官方網站公告，以掌握最新資訊。同時，捷克對台灣提供的自動通關（e-Gate）待遇，將因系統銜接問題暫停開放。

外交部上午舉行例行記者會，歐洲司長黃鈞耀進行業務簡報。

黃鈞耀表示，依據歐盟執委會公告，歐洲「入／出境系統」（Entry／Exit System, EES）將於12日啟用，歐盟給予申根會員國6個月緩衝期，至2026年4月10日止，期間將逐步建置自動查驗系統EES，系統將於旅客首次入境時，收錄指紋及臉部照片等生物辨識資料。

黃鈞耀說明，考量EES實施初期會影響旅客訪歐的通關時間，已請歐盟經貿辦事處（EETO）儘快就EES實施方式，以及應注意事項向台灣民眾說明及宣導，並公告於網站以供查詢。

黃鈞耀表示，建議民眾赴歐洲旅行前，密切注意歐盟及申根區國家政府官方網站公告，以便即時掌握最新規定及旅遊資訊，並在EES系統建置緩衝期間，即明年4月10日前，多預留入出境通關所需時間，以保障自身權益。

外交部表示，目前予台灣e-Gate（自動通關）待遇的歐洲國家，包括捷克、義大利及德國。黃鈞耀說，在EES啟用後，首次入境均須登錄指紋及臉部等生物辨識資料，才能使用e-Gate，但捷克因系統銜接問題，短期內對包括台灣、韓國、英國等國人士，將先暫停開放e-Gate。相關詳情，建議民眾至歐盟執委會官網查詢，或逕洽各國駐台機構。

此外，黃鈞耀表示，先前已洽得愛沙尼亞同意，持台灣有效駕照正本，搭配國際駕照正本，可在愛沙尼亞短期駕車。近日再獲愛沙尼亞政府同意，台灣人駕車已無須再提供國際駕照的愛文翻譯，外交部已於全球資訊網「全球免試申換駕照」頁面更新此資訊，交通部公路局也已進行相應更新。

外交部 歐盟 駕照

延伸閱讀

高市早苗有望任首相 外交部：盼日支持台灣入CPTPP

歐盟將啟用新出入境系統 愛沙尼亞率先全面上線

多國挺台參與聯合國體系 外交部誠摯感謝

零組件被扣押…巨大機械遭美控強迫勞動 外交部：提供必要協助

相關新聞

影／美濃大峽谷案「水很深」 多人建議柯志恩找隨扈保護人身安全

國民黨立委柯志恩連批美濃大峽谷案引起社會關注，今日她在高市議會有感而發說，這段時間承受非常多壓力，地方人士多次建議她找隨...

【重磅快評】總預算輪迴 卓榮泰要錯失幾次下台身影？

藍白立院黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，要對總預算案提復議，民眾黨團還要告發卓揆瀆職；卓急稱從未忽...

清淤後光復災民家徒四壁 台中「家具超人」裝滿兩大卡車出發

台中市環保局前往花蓮光復鄉救災，完成6戶清淤，但淤泥是清光了，但也看到災民已家徒四壁，屋裡沒有家具。為此，盧秀燕特別指示...

審計長人事上演朝野大和解 總預算卡關解方在誰那？

立法院新會期開議，朝野黨團取得共識，優先處理人事同意權案，審計長陳瑞敏最終獲得112張同意票成功續任，時值明年度中央政府總預算即將展開審查，朝野立委展現難得的大和解，也讓外界嗅到一絲樂觀跡象，而藍白黨團為了避免重蹈覆轍，本會期預計展開一系列彈性作法。

華府直擊／台美貿易協議「沒招了」 恐待川習會後明朗

台美貿易談判日前完成第五輪實體磋商，台美有可能針對在美國建立產業園區的模式達成共識，有產業人士指出，這是台灣面對美國期待獲得更多半導體市場，不得不拿出來的策略；不過這是否象徵台美之間有可能在近期達成貿易協議，有涉外人士表示，「川習會」恐怕才是美方接下來的重點。

名人詐騙黃仁勳也受害 洪孟楷：數發部應要求社群平台廣告實名制

詐騙猖獗，手法推陳出新，最新AI深偽科技也被用在偽造名人講話影音，輝達執行長黃仁勳也成受害對象。國民黨立委洪孟楷今說，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。