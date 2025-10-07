名人詐騙黃仁勳也受害 洪孟楷：數發部應要求社群平台廣告實名制

詐騙猖獗，手法推陳出新，最新AI深偽科技也被用在偽造名人講話影音，輝達執行長黃仁勳也成受害對象。國民黨立委洪孟楷今說，要求數位發展部務必走在詐騙集團之前，強化防制，要求社群平台落實廣告實名制，揪出幕後黑手，重罰嚴懲，才能真正遏止詐騙橫行。

洪孟楷說，提醒深偽科技詐騙新手法，已通報數位發展部，也請大家務必提高警覺，讓詐騙「騙無可騙」。

洪孟楷說明，上周在看YouTube影片時，突然被推播一則「黃仁勳講話」的廣告，內容竟是黃仁勳「推薦投資理財」。再仔細一看，某些嘴型和聲音對不上，但語氣、語調、語速幾可亂真。這顯然是利用 AI 技術，把靜態照片變成動態影片。這種結合深偽科技的名人詐騙廣告，已超越過去文字粉專或假帳號手法，更容易讓人誤信誤點，必須嚴加防範。

洪孟楷說，他的辦公室上周已通報數發部，要求加強宣導並提醒民眾注意這類進化型詐騙。同時也呼籲YouTube應負起社會責任，對AI生成影片加強管理，落實廣告實名制，追查投放來源，從源頭杜絕詐騙擴散。

洪孟楷認為，詐騙手法因為「有利可圖」，才會不斷進化。過去的深偽影片，多半是以真人影片為基礎，再替換名人臉部；如今，僅憑一張靜態照片，就能讓人物「動起來」，甚至模擬挑眉、微笑、開口說話。影片中假扮的黃仁勳與張忠謀，雖仍可看出破綻，但神態幾可亂真，對一般民眾極具欺騙性，不可不防。

洪孟楷總結，中秋連假剛結束，也要再次提醒大家，小心詐騙的「AI 進化版」。同時要求數位發展部務必走在詐騙集團之前，強化防制，要求社群平台落實廣告實名制，揪出幕後黑手，重罰嚴懲，才能真正遏止詐騙橫行。

