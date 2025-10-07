快訊

名人詐騙黃仁勳也受害 洪孟楷：數發部應要求社群平台廣告實名制

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
詐騙猖獗，手法推陳出新，最新AI深偽科技也被用在偽造名人講話影音，輝達執行長黃仁勳也成受害對象。（美聯社）
詐騙猖獗，手法推陳出新，最新AI深偽科技也被用在偽造名人講話影音，輝達執行長黃仁勳也成受害對象。國民黨立委洪孟楷今說，要求數位發展部務必走在詐騙集團之前，強化防制，要求社群平台落實廣告實名制，揪出幕後黑手，重罰嚴懲，才能真正遏止詐騙橫行。

洪孟楷說，提醒深偽科技詐騙新手法，已通報數位發展部，也請大家務必提高警覺，讓詐騙「騙無可騙」。

洪孟楷說明，上周在看YouTube影片時，突然被推播一則「黃仁勳講話」的廣告，內容竟是黃仁勳「推薦投資理財」。再仔細一看，某些嘴型和聲音對不上，但語氣、語調、語速幾可亂真。這顯然是利用 AI 技術，把靜態照片變成動態影片。這種結合深偽科技的名人詐騙廣告，已超越過去文字粉專或假帳號手法，更容易讓人誤信誤點，必須嚴加防範。

洪孟楷說，他的辦公室上周已通報數發部，要求加強宣導並提醒民眾注意這類進化型詐騙。同時也呼籲YouTube應負起社會責任，對AI生成影片加強管理，落實廣告實名制，追查投放來源，從源頭杜絕詐騙擴散。

洪孟楷認為，詐騙手法因為「有利可圖」，才會不斷進化。過去的深偽影片，多半是以真人影片為基礎，再替換名人臉部；如今，僅憑一張靜態照片，就能讓人物「動起來」，甚至模擬挑眉、微笑、開口說話。影片中假扮的黃仁勳與張忠謀，雖仍可看出破綻，但神態幾可亂真，對一般民眾極具欺騙性，不可不防。

洪孟楷總結，中秋連假剛結束，也要再次提醒大家，小心詐騙的「AI 進化版」。同時要求數位發展部務必走在詐騙集團之前，強化防制，要求社群平台落實廣告實名制，揪出幕後黑手，重罰嚴懲，才能真正遏止詐騙橫行。

影／美濃大峽谷案「水很深」 多人建議柯志恩找隨扈保護人身安全

國民黨立委柯志恩連批美濃大峽谷案引起社會關注，今日她在高市議會有感而發說，這段時間承受非常多壓力，地方人士多次建議她找隨...

【重磅快評】總預算輪迴 卓榮泰要錯失幾次下台身影？

藍白立院黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，要對總預算案提復議，民眾黨團還要告發卓揆瀆職；卓急稱從未忽...

清淤後光復災民家徒四壁 台中「家具超人」裝滿兩大卡車出發

台中市環保局前往花蓮光復鄉救災，完成6戶清淤，但淤泥是清光了，但也看到災民已家徒四壁，屋裡沒有家具。為此，盧秀燕特別指示...

審計長人事上演朝野大和解 總預算卡關解方在誰那？

立法院新會期開議，朝野黨團取得共識，優先處理人事同意權案，審計長陳瑞敏最終獲得112張同意票成功續任，時值明年度中央政府總預算即將展開審查，朝野立委展現難得的大和解，也讓外界嗅到一絲樂觀跡象，而藍白黨團為了避免重蹈覆轍，本會期預計展開一系列彈性作法。

華府直擊／台美貿易協議「沒招了」 恐待川習會後明朗

台美貿易談判日前完成第五輪實體磋商，台美有可能針對在美國建立產業園區的模式達成共識，有產業人士指出，這是台灣面對美國期待獲得更多半導體市場，不得不拿出來的策略；不過這是否象徵台美之間有可能在近期達成貿易協議，有涉外人士表示，「川習會」恐怕才是美方接下來的重點。

