名人詐騙黃仁勳也受害 洪孟楷：數發部應要求社群平台廣告實名制
詐騙猖獗，手法推陳出新，最新AI深偽科技也被用在偽造名人講話影音，輝達執行長黃仁勳也成受害對象。國民黨立委洪孟楷今說，要求數位發展部務必走在詐騙集團之前，強化防制，要求社群平台落實廣告實名制，揪出幕後黑手，重罰嚴懲，才能真正遏止詐騙橫行。
洪孟楷說，提醒深偽科技詐騙新手法，已通報數位發展部，也請大家務必提高警覺，讓詐騙「騙無可騙」。
洪孟楷說明，上周在看YouTube影片時，突然被推播一則「黃仁勳講話」的廣告，內容竟是黃仁勳「推薦投資理財」。再仔細一看，某些嘴型和聲音對不上，但語氣、語調、語速幾可亂真。這顯然是利用 AI 技術，把靜態照片變成動態影片。這種結合深偽科技的名人詐騙廣告，已超越過去文字粉專或假帳號手法，更容易讓人誤信誤點，必須嚴加防範。
洪孟楷說，他的辦公室上周已通報數發部，要求加強宣導並提醒民眾注意這類進化型詐騙。同時也呼籲YouTube應負起社會責任，對AI生成影片加強管理，落實廣告實名制，追查投放來源，從源頭杜絕詐騙擴散。
洪孟楷認為，詐騙手法因為「有利可圖」，才會不斷進化。過去的深偽影片，多半是以真人影片為基礎，再替換名人臉部；如今，僅憑一張靜態照片，就能讓人物「動起來」，甚至模擬挑眉、微笑、開口說話。影片中假扮的黃仁勳與張忠謀，雖仍可看出破綻，但神態幾可亂真，對一般民眾極具欺騙性，不可不防。
洪孟楷總結，中秋連假剛結束，也要再次提醒大家，小心詐騙的「AI 進化版」。同時要求數位發展部務必走在詐騙集團之前，強化防制，要求社群平台落實廣告實名制，揪出幕後黑手，重罰嚴懲，才能真正遏止詐騙橫行。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言