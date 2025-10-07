在野倡勞保「固定」撥補 卓榮泰：政府負最終責任 這條跟沒講一樣
行政院會先前通過115年度中央政府總預算，明年預計再度撥補勞保基金1200億元，在野黨立委提案撥補勞保法制化、政府負最終支付責任。行政院長卓榮泰今天表示，「政府不會讓勞保倒，一定會負起最終責任」，然而法條應該要具有彈性，「固定」撥補等用字需要再行斟酌。
立法院會今天繼續進行施政總質詢，民眾黨立委林國成指出，我國勞工保險自民國39年開辦，目前有將近1100萬人投保，亦即約全國2分之1人口，對於勞工保障確實有其必要，民進黨政府連續多年撥補，民眾黨團也提出相關修法，明定政府應負勞保基金最後支付責任，這是讓勞工放心的表現，詢問行政院對此有何看法。
卓榮泰答詢時表示，勞工保險是政府的責任，針對在野黨提案修法，「這些條文政府已經在做」，問題在於「固定」撥補的定義為何，需要衡量國家財政、勞保基金的變化等，因此「固定」兩字必須再行斟酌，政府會負起最終責任，「現在講這個條文，有講跟沒講效果一樣。」
「政府不會讓勞保倒，而且會讓勞保越來越好」，卓榮泰強調，這是政府的自我要求，未來希望能夠理性討論，法律條文需要有一些彈性跟斟酌。
林國成則說，勞保撥補入法與否，法律位階完全不同，勞工心中難免也會想，如果政府不做該怎麼辦，卓榮泰則是當場允諾，「我們會繼續做。」
勞動部長洪申翰表示，有關勞工保險財務，政府負起最終責任，「這就是現在的政策，一以貫之」，即便財政收支劃分法有所修正，明年度仍然編列1200億元預算，再加上韌性特別預算編列100億元，總計有1300億元撥補金額，「我們一直放在心裡，而且是責任的最中間」。
洪申翰也說，對於立委提案修法，勞動部持開放態度，將會予以尊重。
林國成表示，既然政府都有在做，何必還要擔心立法，希望早日通過相關修法。卓榮泰則說，目前政府政策已定，未來不會做出改變，即使進入法案文字討論，期待透過理性討論找出最好的方向，「在政府財政可及的範圍之內，好好地把勞工政策做很好的保護。」
