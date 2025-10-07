藍白將復議總預算 卓揆：若合憲會再編

「如果軍警消預算經大法官審議合憲，我們就會編列！」行政院長卓榮泰7日針對藍白將復議總預算回應說，依照釋字264號解釋，立法院一再用各種方式要求行政院去增加大幅支出，應徵詢並指出相關預算來源，行政院將提出釋憲，若合憲就會編列預算；針對在野黨希望政府提出花蓮特別條例，卓揆希望先以追加預算因應。

軍警消合憲就編

藍白黨團不滿政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，7日對「總預算案」提出復議，對此行政院長卓榮泰接受媒體聯訪時表示，依照釋字第264號的解釋，當立法院一再要求行政院去增加大幅支出，而沒有徵詢、且指出相關預算的來源的時候，行政院持續秉持相關的原則。

卓榮泰強調，行政院也願意在提出釋憲後，在大法官會議做出合憲與否的情況底下，用這個結論做為未來施政的方向。合憲就編、不合憲當然就不編，如果合憲編也可以追溯。卓榮泰強調，政府沒有忽視對警消人員的各項福利，希望立法院跟行政院能夠再來討論此事，由立法院長韓國瑜召集朝野協商。

「政府對國軍的各項待遇逐年都有提升！」卓榮泰強調，今年的追加預算也編訂了59.5億（元），以常年來看也比過去增加200多億元，以增進軍人的各項福利，同時對志願役、戰鬥部隊、航管部隊、網路部隊的戰鬥勤務也紛紛給予加給。但希望對軍公教人員的福利，要考慮政府的財政能力互相能夠平衡。

以最快方式編復原預算

被媒體問到，在野仍希望中央另提特別條例因應花蓮災後復原，卓榮泰回應說，行政院一向的立場是希望能夠用最快、最有效率的方式，而且能夠計算出災後復原所有的經費。如果能夠透過現行的《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》予以修正或是追加是最快的，但行政院從來沒有排除過任何的方式。

卓榮泰說，只要大家跟國會認為哪一個方式能夠最快、最好，馬上就可以用，行政院也樂於討論，但還是希望儘快地讓災區恢復生活秩序。他也強調，有桃園的志工去花蓮協助清淤時感染敗血症不幸離世，對此表示相當遺憾與最高敬意，他也呼籲志工前往花蓮幫忙時，一定要先做好自己自身的保護工作。

