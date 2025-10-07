快訊

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

陸電動車再超越極限 固態電池充電12分、跑1500公里

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

聽新聞
0:00 / 0:00

陳其邁舊照暗指美濃大峽谷是前朝的鍋 藍營：執政幾年了還推給韓國瑜

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
針對美濃大峽谷議題，國民黨議員陳美雅質問市府歷年共取締幾件，市長陳其邁以2019年的舊案為例說明，雙方你來我往、互不相讓。圖／取自高雄市議會
針對美濃大峽谷議題，國民黨議員陳美雅質問市府歷年共取締幾件，市長陳其邁以2019年的舊案為例說明，雙方你來我往、互不相讓。圖／取自高雄市議會

高雄市議會今早進行施政質詢，國民黨團質疑市府對美濃大峽谷、大樹光電及馬頭山掩埋場等案處理不力，要求提供取締數據，陳其邁以2019年韓國瑜執政時期的違規案例回應，藍營不滿回擊「已經執政6年還拿韓國瑜來擋」，議場砲火連連、一度中斷。

市長陳其邁今早施政報告緊接著黨團質詢，國民黨團一開場就質疑，高雄有三大案全國聞名，分別為美濃大峽谷、大樹光電場及馬頭山掩埋場。總召黃香菽指出。以美濃大峽谷來說，若要回填找不到行為人求償，184億元將全由市府買單，會比財劃法減少的金額174億元還多很多，請市長多做事、「震怒丸少吃一點」。

鍾易仲直指，市府過去對農地傾倒廢土睜一眼閉一眼，根本是縱容、瞎眼，才讓廢土填到美濃農地坑洞，高雄土資場填埋量不足，廢土無處去只能違法亂倒，才會產生美濃大峽谷，「市府團隊是最大元凶」，科技執法、車辨系統一堆只會抓老百姓，連未戴安全帽都抓得到，盜採卻查不到，誰會相信？

白喬茵質問，馬頭山是保育動物及水源地重地，2月就爆發遭人傾倒2800公噸營建廢棄物，市府9月才去現場採檢化驗，而且依據團隊2月檢驗報告顯示，金屬超標10倍之多，市府卻說沒有超標，市府不是幫解決問題，而是直接蓋上遮羞布。

馬頭山問題，陳其邁強調，檢驗數字都正常，民間數字不是標準的檢驗方式，專業問題要由專業單位的檢驗來認定。

針對美濃大峽谷案，陳美雅要求陳其邁提供到底有多少農地被回填夾帶廢棄物的土方，市府總共裁罰幾件？陳其邁說，他可以舉兩件說明，其中一件是2019 年10月稽查，稽查之前查無相關紀錄，「請問當時是誰執政？」

由於陳其邁以韓國瑜主政時期的案例說明，陳美雅不滿回嗆，民進黨已經執政幾年了，還在卸責給韓國瑜，好可恥！兩人各執一詞、互不相讓。此時民進黨多位議員進入議事廳走動，引起國民黨議員不滿飆罵互嗆，最後議長康裕成只好敲槌喊停，在雙方冷靜過後才繼續議程。

高雄市議會施政質詢，針對美濃大峽谷議題，市長陳其邁以2019年的舊案為例說明，引起藍營議員不滿，議程一度中斷。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會施政質詢，針對美濃大峽谷議題，市長陳其邁以2019年的舊案為例說明，引起藍營議員不滿，議程一度中斷。記者徐白櫻／攝影
國民黨團砲火猛烈，針對美濃大峽谷、大樹光電場及馬頭山掩埋場等案對市長陳其邁提出質詢，直指高雄市府是造成美濃大峽谷的最大元凶。記者徐白櫻／攝影
國民黨團砲火猛烈，針對美濃大峽谷、大樹光電場及馬頭山掩埋場等案對市長陳其邁提出質詢，直指高雄市府是造成美濃大峽谷的最大元凶。記者徐白櫻／攝影

美濃大峽谷 馬頭山 韓國瑜

延伸閱讀

高市議會黨團聚焦營建土方去化困境 陳其邁：將修法加訂罰則

台積電贈送晶圓片 陳其邁：對高雄意義重大

台積電將量產 陳其邁：南台灣建構全球最大半導體生態系

在野擬退總預算 卓榮泰喊話韓國瑜：我們共同協商

相關新聞

名人詐騙黃仁勳也受害 洪孟楷：數發部應要求社群平台廣告實名制

詐騙猖獗，手法推陳出新，最新AI深偽科技也被用在偽造名人講話影音，輝達執行長黃仁勳也成受害對象。國民黨立委洪孟楷今說，要...

挖土機超人救災遭刺傷敗血症亡 李鴻源：非專業別進災區 讓軍方處理

花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流釀災，災區至今仍在復原，許多志工投身救援，不料桃園一名48歲挖土機行老闆在救災過程中，腳受傷感染引...

藍白將復議總預算 卓揆：若合憲會再編

「如果軍警消預算經大法官審議合憲，我們就會編列！」行政院長卓榮泰7日針對藍白將復議總預算回應說，依照釋字264號解釋，立法院一再用各種方式要求行政院去增加大幅支出，應徵詢並指出相關預算來源，行政院將提出釋憲，若合憲就會編列預算；針對在野黨希望政府提出花蓮特別條例，卓揆希望先以追加預算因應。

志工也不能開快車 季連成下令花蓮193縣道超速即拍照開罰

花蓮馬太鞍溪橋遭洪水沖斷後，縣道193成為光復鄉主要對外道路，但常有用路人車速過快引發安全疑慮。中央災害前進協調所總協調...

在野倡勞保「固定」撥補 卓榮泰：政府負最終責任 這條跟沒講一樣

行政院會先前通過115年度中央政府總預算，明年預計再度撥補勞保基金1200億元，在野黨立委提案撥補勞保法制化、政府負最終...

陳其邁舊照暗指美濃大峽谷是前朝的鍋 藍營：執政幾年了還推給韓國瑜

高雄市議會今早進行施政質詢，國民黨團質疑市府對美濃大峽谷、大樹光電及馬頭山掩埋場等案處理不力，要求提供取締數據，陳其邁以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。