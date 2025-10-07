陳其邁舊照暗指美濃大峽谷是前朝的鍋 藍營：執政幾年了還推給韓國瑜
高雄市議會今早進行施政質詢，國民黨團質疑市府對美濃大峽谷、大樹光電及馬頭山掩埋場等案處理不力，要求提供取締數據，陳其邁以2019年韓國瑜執政時期的違規案例回應，藍營不滿回擊「已經執政6年還拿韓國瑜來擋」，議場砲火連連、一度中斷。
市長陳其邁今早施政報告緊接著黨團質詢，國民黨團一開場就質疑，高雄有三大案全國聞名，分別為美濃大峽谷、大樹光電場及馬頭山掩埋場。總召黃香菽指出。以美濃大峽谷來說，若要回填找不到行為人求償，184億元將全由市府買單，會比財劃法減少的金額174億元還多很多，請市長多做事、「震怒丸少吃一點」。
鍾易仲直指，市府過去對農地傾倒廢土睜一眼閉一眼，根本是縱容、瞎眼，才讓廢土填到美濃農地坑洞，高雄土資場填埋量不足，廢土無處去只能違法亂倒，才會產生美濃大峽谷，「市府團隊是最大元凶」，科技執法、車辨系統一堆只會抓老百姓，連未戴安全帽都抓得到，盜採卻查不到，誰會相信？
白喬茵質問，馬頭山是保育動物及水源地重地，2月就爆發遭人傾倒2800公噸營建廢棄物，市府9月才去現場採檢化驗，而且依據團隊2月檢驗報告顯示，金屬超標10倍之多，市府卻說沒有超標，市府不是幫解決問題，而是直接蓋上遮羞布。
馬頭山問題，陳其邁強調，檢驗數字都正常，民間數字不是標準的檢驗方式，專業問題要由專業單位的檢驗來認定。
針對美濃大峽谷案，陳美雅要求陳其邁提供到底有多少農地被回填夾帶廢棄物的土方，市府總共裁罰幾件？陳其邁說，他可以舉兩件說明，其中一件是2019 年10月稽查，稽查之前查無相關紀錄，「請問當時是誰執政？」
由於陳其邁以韓國瑜主政時期的案例說明，陳美雅不滿回嗆，民進黨已經執政幾年了，還在卸責給韓國瑜，好可恥！兩人各執一詞、互不相讓。此時民進黨多位議員進入議事廳走動，引起國民黨議員不滿飆罵互嗆，最後議長康裕成只好敲槌喊停，在雙方冷靜過後才繼續議程。
