高市早苗有望任首相 外交部：盼日支持台灣入CPTPP

日本自民黨新總裁高市早苗可望成為首相，外交部今天表示，期盼日本持續發揮強大的支持與領導力，對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）給予更大的支持與協助，並呼籲日方參考台美貿易倡議，針對台日洽簽經濟夥伴協定（EPA）展開協商。

高市早苗於4日自民黨總裁選舉勝出，成了自民黨創黨70年來首位女總裁，預計15日在臨時國會首相指名選舉時將被選為首相，可望成為日本第一位女首相。

外交部上午召開例行記者會，媒體關切台灣是否會敦促高市早苗支持台日的貿易協定，以及支持台灣加入CPTPP。

外交部發言人蕭光偉表示，台灣絕對符合奧克蘭3原則高標準，以及有遵守國際貿易承諾的良好紀錄，而日本是CPTPP成員國中聲援台灣力道最強勁國家，且歡迎台灣加入CPTPP也是日本政府的既定立場，因此台灣期盼日本持續發揮強大的支持與領導力，對台灣早日加入CPTPP給予更大的支持與協助，相信台灣的加入對區域的經貿發展、繁榮，能夠有所貢獻。

針對台日經貿協定，蕭光偉指出，日本和台灣都是共享普世價值的理念相近夥伴，雙方近年在各領域都有密切深厚的合作，雙邊經貿關係也十分密切，如果台日能夠達成雙邊經貿協定，是對雙方能夠互利互惠的事情，台日互為第3、第4大貿易夥伴，2024年雙邊貿易總和達美元723億餘元，經貿關係緊密且產業具有高度互補性。

蕭光偉表示，近年來台灣藉由台日經貿會議等平台，與日方積極簽署多項重要的合作協議或是備忘錄，以「堆積木」的方式持續累積台日間的經貿實質成果，營造台日簽署經濟夥伴協定的有利環境。

蕭光偉說，台灣將持續呼籲日方參考台美21世紀貿易倡議與台英提升貿易伙伴關係協議，就洽簽台日EPA（經濟夥伴協定）展開協商，深化台日經貿關係以及強化雙方供應鏈的韌性。

