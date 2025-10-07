快訊

藍委關心體育部「人事獨大」 李洋首次備詢露生澀：有在了解

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
運動部長李洋（左）今在立法院首次備詢，面對藍委林倩綺質疑運動部人事獨大，他回應，「委員是說我們國體大現在太多人嗎？」行政院長卓榮泰（右）幫忙緩頰，當初在選擇首長時，就沒有考慮到單一問題，都是希望投入運動改革看他長處，委員的顧慮不會讓它發生。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰今率閣員赴立法院備詢，運動部長李洋也迎來首次備詢。國民黨立委林倩綺表示，近期有聲音認為，體育部人事獨大關心。李洋面露生澀，歪頭問林，是說國體大現在有太多人嗎？林補充，她是指人事獨大，沒有特別指是什麼；李尷尬笑一下，回應已在做了解。

林倩綺說，運動部9月9日正式掛牌，至今將近一個月，帶著全民對體育發展寄予厚望，但近期有聲音認為，體育部人事獨大，體育發展過去是國體大、台師大、北市大、台體大跟各界學術訓練系統共同參與，相互制衡，讓資源透過多元觀點並進，現在決策人事佈局，讓人懷疑集中單一體系，恐怕壓縮學術單位地方教練發展空間。

林倩綺進一步問李洋，在體系平衡下，未來高階人士、專案評審、委員評審專案制度上，如何確保不同體系，不同運動項目都有代表？大家關注補助遭人為干預，未來能不能確保這些問題沒有？李洋不太理解林的意思，反問「你是說我們國體大現在有太多人嗎？」他還歪頭面露生澀。

林倩綺說，她是指人事獨大，沒有特別指是什麼。李洋尷尬，笑一下後回應，已有在做了解。林倩綺表示，要借助外力，建立外部監督平台，讓地方教練基層運動員，有機會參與政策討論，確保選訓決策，不會被少數人壟斷。

李洋回應，這部分有了解，會多聽。李洋準備說下去時，被林倩綺打斷，她提醒「不是只有了解，要做到」；李回，有的；林又說，不是只有了解，而是要做到。

卓榮泰表示，當初在邀請這些部會首長時，就沒有考慮他們是不是單一，因為希望他們能夠投入對運動改革，因此是拿他的長處、取他長處，林倩綺的顧慮不會發生。

林倩綺又說，在運動部成立之後，原本大家期待要到200億，但賴清德總統承諾到245億，現在就這經費查察時，發現裡面太多東西無計畫，所以從145億到245億，要讓這樣的計畫通過，對於人民要負責，請運動部跟過去體育署在教育部下面有的相關計畫能趕快送來。李洋回應，「是」。

