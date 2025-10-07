全真瑜珈歇業受害求償無門 民代呼籲主管機關積極協助
知名連鎖品牌「全真瑜珈健身」無預警歇業引發譁然，立法委員吳沛憶、台北市議員許淑華及七家受害廠商代表今天在立法院舉行記者會，指出目前除會員組成自救會外，亦有員工及合作廠商指控，數個月前全真便已遲發薪資、拖欠貨款，員工向台北市勞動局申訴卻未獲積極處理、多間廠商遭欠款高達四個月，金額超過兩千萬元，呼籲中央及地方各主管機關積極協助受害者，莫讓民眾求助無門。
