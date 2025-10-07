聖保羅歡慶中華民國114年國慶 台巴友誼再添新頁

慶祝中華民國114年雙十國慶，駐聖保羅經濟文化辦事處6日於Tivoli Mofarrej São Paulo大飯店舉行國慶酒會，吸引巴西政商界及僑界近百人共襄盛舉，場面熱烈，氣氛溫馨。

酒會在播放國慶影片「堅韌的台灣」及合唱中華民國與巴西國歌後正式展開。駐聖保羅經濟文化辦事處處長朱怡靜致詞感謝各界長期以來對台灣的支持與友誼，並強調台巴關係日益深化。

她指出，聖保羅州議會公開支持台灣參與世界衛生組織（WHO），並促成一封匯聚856位簽名的聯名信，展現對台灣國際參與的肯定與對全球公共衛生合作的重視。

朱怡靜也提到，台巴雙邊合作持續推進，雙方已簽署人才交流與文化活動合作協議，未來將有更多青年與專業人才進行交流，共創繁榮。她強調，台灣堅持以價值為導向的外交政策，推動安全、科技與經濟三大戰略鏈結，致力維護台灣海峽穩定與全球供應鏈安全。

在科技與經濟領域，台灣在人工智慧、半導體、生技與量子科技方面居全球領先地位，展現強大創新動能與制度韌性。展望未來，台灣將持續推動「榮邦計畫」，規劃基於5大信賴產業、8大旗艦項目，與巴西攜手合作，並以民主、自由與法治等普世價值為合作基石。

聖保羅州議會友台陣線主席狄尼茲（Gil Diniz）也發表致詞。他表示，能與台灣社群一同慶祝國慶深感榮幸，聖保羅州議會成立友台小組，是深化台巴關係的重要里程碑，展現州議會推動民主與人權價值的承諾。

他讚揚台灣人民的活力與創意，並特別提及台灣在女性賦權方面的成就。儘管推動台灣交流仍面臨部分反對聲音，但現場眾多政要出席，顯示理念的力量正逐步擴展至全國。他也感謝台灣政府對巴西兒童的資源捐助及對聖保羅郊區青年的電腦設備支持，強調這些行動不僅改善生活，更點燃希望。

狄尼茲呼籲進一步鞏固外交關係，讓台巴合作發揮更深遠影響，並表示聖保羅州議會願成為典範，向世界展示擁有共同價值的國家能夠跨越距離、攜手前行。

朱怡靜邀請來賓舉杯祝賀中華民國生日快樂、國運昌隆，並頒發感謝狀予威剛科技（ADATA）、亞旭電腦（Askey）與華碩（ASUS），感謝其參與雙十國慶商品展列會，增添商貿亮點。同時表揚巴西僑界知名藝術家廖世秉與林國耕熱心公益，協助推廣台灣文化。廖世秉現場揮毫贈送國畫作品，林國耕則即席吹奏台灣與巴西歌謠，令來賓感動不已。

酒會在熱烈歡暢的氣氛中圓滿落幕，展現台巴友誼的深厚與未來合作的無限可能。

