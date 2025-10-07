聽新聞
程建人安息禮拜 陳水扁送「外交尖兵 不辱使命」花籃致意
外交部前部長程建人9月26日辭世，享壽86歲，上午在台北市懷愛館舉行安息禮拜，夫人何友蘭出席。程建人的外交職涯歷經台灣對外關係史上最波濤洶湧的一頁，包括退出聯合國、台美斷交等，而他在藍綠執政時皆獲重用，先後擔任外長、駐美代表等職位，肯定他在外交界的重要地位。
程建人在前總統李登輝任期內擔任新聞局長、外交部長。在2000年政黨輪替，擔任前總統陳水扁執政期間的首任駐美代表，引起不少爭論，也引發藍營內部質疑叛黨求官，替意識形態迥異的民進黨政府服務，程建人則多次自清強調，他的信念是外交官必須為國家服務，不應有政黨之分。前總統陳水扁也送上「外交尖兵 不辱使命」花籃表達敬意。
